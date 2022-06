Dubréka : Souaré Club Hôtel (SCH) ouvre ses portes, à Yorokoguia

La chaîne hôtelière Souaré Hôtels & Resorts, filiale du groupe SAMGBM du richissime homme d’affaires, Mamadou Antonio Souaré, a procédé ce vendredi 10 juin, à l’ouverture officielle de sa deuxième marque hôtelière, le Souaré Club Hôtel (SCH).



Situé aux pieds de la montagne qui fume de Yorokoguia, dans la préfecture de Dubréka, le complexe hôtelier trois (03) étoiles, Souaré Club Hôtel est désormais prêt à accueillir le public avec ses chambres insonorisées dont 10 chambres business et 20 chambres clubs, son restaurant, son club bar, sa piscine, son plein air, etc… avec tous les services et toutes les commodités dignes des hôtels de luxe.

Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la culture, de l’hôtellerie et de l’artisanat a tenu à remercier Mamadou Antonio Souaré, le président du conseil d’administration du groupe SAMGBM pour son investissement dans le secteur hôtelier. Un secteur durement touché par le Covid-19. Pour François Bourouno, l’ouverture du Souaré Club Hôtel permettra de créer de l’emploi et de la richesse pour l’économie guinéenne.

« Je tiens à remercier le président du conseil d’administration du groupe SAMGBM et toute son équipe pour cette confiance en notre pays qu’il vient encore de démontrer. Réaliser un tel ouvrage, dans cette période, nous savons tous avec l’épidémie du Covid-19, le secteur qui a le plus souffert, c’est le secteur du tourisme, c’est le secteur hôtelier. Malgré toutes ces contraintes, ce groupe a décidé de poursuivre son investissement, de le finaliser et d’ouvrir les portes de cet hôtel au public guinéen. Cette grande volonté nous réconforte au niveau du ministère (…). Cet effort permettra de créer des emplois, de créer de la richesse pour notre économie », a déclaré François Bourouno avant d’ajouter : « Je voudrais au nom de monsieur le ministre rassurer le groupe SAMGBM de la disponibilité du ministère à accompagner tous les services qui seront développés ici. A accompagner le groupe dans la mise en œuvre de sa politique de développement, d’investissement dans le secteur hôtelier ».

Pour le directeur général du groupe SAMGBM, l’ouverture du Souaré Club Hôtel à Dubréka permettra à coup sûr un cadre de vie exceptionnel

« Pourquoi le choix de Dubréka ? Comme vous le savez, le groupe SAMGBM étend ses activités sur toute l’étendue du territoire national permettant ainsi aux populations en dehors de Conakry à la production de la richesse et en bénéficier aisément. La proximité avec le centre sportif Yorokoguia, véritable complexe de référence internationale est un atout pour Souaré Club qui offrira à coup sûr à ses futurs occupants, un cadre de vie exceptionnel », a souligné Soufiane Souaré.

Le directeur général de Souaré Hôtels & Resorts a tenu aussi à remercier Le président du conseil d’administration et le directeur général du groupe SAMGBM pour leur dévouement pour la construction du Souaré Premium Hôtel et du Souaré Club Hôtel. Lahcen Belhamine s’est dit engagé à : « mettre tout en œuvre, de créer et consolider un environnement propice pour le développement de tous. Avec le concours de tous, nous nous battrons pour mettre en place et réussir ce projet innovant du Souaré Premium Hôtel et le Souaré Club Hôtel ».

Le président du conseil d’administration du groupe SAMGBM s’est dit fier d’offrir le Souaré Club Hôtel à la Guinée. Mamadou Antonio Souaré a par ailleurs

« Je suis fier d’offrir cette installation à la Guinée, à mon peuple, à la jeunesse. Je crois que ce qui est important dans la vie d’un homme, c’est de marquer son passage. Voilà ce que j’ai fait pour mon pays (…). Voilà ce que je vous offre, c’est pour vous, ce n’est pas pour moi. Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné dans cette aventure. Je vais remercier sincèrement et particulièrement mon épouse qui m’a supporté dans des moments extrêmement difficiles. Sans son soutient et le soutient de mes enfants, je n’allais pas pouvoir ça. Je remercie le ministre de la culture. Je le président de la république, le colonel Mamadi Doumbouya qui aujourd’hui est sur le bon chemin de mettre la pyramide renversée dans le bon sens. Nous vous encore rendez-vous pour l’avenir. Tant que Dieu nous donnera la vie, tant que Dieu nous donnera les moyens, nous essayerons ça à la disposition de la jeunesse, des femmes et du peuple de Guinée », a Conclu Mamadou Antonio Souaré.

La cérémonie d’ouverture officielle du Souaré Club Hôtel s’est déroulée en présence du préfet et du maire de Dubréka qui se sont réjouis de la construction du complexe hôtelier sur leur territoire, du secrétaire général du ministère de la culture, du tourisme et de l’artisanat, du président de la LGFP, d’artistes et plusieurs autres invités entre autres.

Sadjo Bah, de retour de Yorokoguia (Dubréka)