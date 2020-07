Dubréka : un accident de la route fait six morts et des blessés graves (Ministère de la Sécurité)

Conakry, le 04 juillet 2020 – Ce samedi 4 juillet 2020 aux environs de 16H30, s’est produit un accident de la circulation sur la route nationale 3, au niveau de la sous-préfecture de Khorira, Préfecture de Dubréka.

Selon les premières informations recueillies auprès des autorités préfectorales de Dubréka, l’accident aurait été causé par une tentative de dépassement en troisième position.

Le bilan de la collision qui s’en est suivie entre un véhicule de passagers en provenance de Tanene et un camion est de quatre morts sur place, deux autres à leur arrivée à l’hôpital de Dubréka et 4 blessés graves évacués à Conakry.

Les autorités religieuses et administratives ont été mobilisées pour accompagner les familles des cinq victimes et rechercher la famille de la sixième.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile présente ses condoléances aux familles des victimes et sa solidarité à celles des blessés et en appelle à la prudence des usagers de la route.