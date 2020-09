Dubréka : une rencontre des coordinations régionales écourtée, gaz au domicile d’Elhadj Sékhouna

Le domicile privé à Tanènè du Kountigui de la Basse Guinée Elhadj Sékhouna Soumah qui abritait mardi une rencontre des coordinations régionales -opposées au 3è mandat d’Alpha Condé- a été attaqué.

Dans une vidéo amateur qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, c’est des après lecture de la déclaration finale que les hostilités ont commencé. Du gaz jeté dans la cour du Kountigui pour disperser la foule. Beaucoup de citoyens suffoquaient, d’autres blessés.

Elhadj Sékhouna Soumah, visiblement furieux, en compagnie de Ousmane Diallo « Sans Loi’’, chef de la coordination des Foulbés et Haali poular de Guinée, dit regretter l’attaque de son domicile. Il dit que des partisans du pouvoir ont tranquillement organisé leur mouvement de soutien au 3è mandat et qu’eux ils en ont été empêchés violemment. Il demandé à tout le monde de se lever pour mettre fin au régime d’Alpha Condé « qui tue et provoque des conflits dans le pays ».

