Dubréka, Yorokoguia : Souaré Club Hôtel (SCH) ouvre officiellement ses portes à partir du 10 juin

Après le Souaré Premium Hôtel à Kaloum, le groupe SAMGBM va ouvrir sa deuxième marque d’hôtel, à Yorokoguia, dans la préfecture de Dubréka. Il s’agit du Souaré Club Hôtel (SCH) de la chaine hôtelière Souaré Hôtels & Resorts



Bâti sur une superficie de 30 hectares y compris l’académie, le Souaré Club Hôtel est un complexe touristique et hôtelier trois (03) étoiles qui répond aux normes hôtelières.

Selon le directeur général du groupe SAMGBM, l’ouverture de cette deuxième marque d’hôtel est l’ambition du groupe de se développer dans le secteur de l’hôtellerie.

Soufiane Souaré, le directeur général du groupe SAMGBM

« C’est un hôtel qui a de l’avenir et qui va compétir avec les plus grandes chaînes internationales. Tel a toujours été la volonté du groupe Business Marketing. Nos ambitions, stratégiquement parlant, déjà dans un premier temps, c’est de se développer dans ce secteur. Au mois de novembre dernier, on a inauguré à travers la filiale Souaré Hôtels & Resorts, notre première marque d’hôtels qui est à Kaloum et qui s’appelle le Souaré Premium Hôtel. La semaine prochaine, nous allons inaugurer notre deuxième marque qui est le Souaré Club Hôtel. La vision du président du conseil d’administration, Monsieur Mamadou Antonio Souaré, c’est de se développer dans ce secteur là, de développer le groupe SAMGBM dans l’hôtellerie. Un secteur très important et assez diversifié. Notre ambition est de grandir et prendre des parts de marché dans ce domaine (…). Nous sommes fiers que le groupe SAMGBM ait pu développer ce niveau d’hôtel à l’intérieur du pays, à Dubréka. Ça nous a pris quand même énormément de temps, énormément de sacrifices. On a fait cinq, six, sept voire huit ans de travaux y compris l’Académie. Nous avons pris également en compte toutes les normes hôtelières pour bâtir le meilleur hôtel possible, ici à Yorokoguia. Il y a une vision qui est là et qui est entrain de se développer. Nous sommes entrain de travailler pour ouvrir de prochaines marques dans l’avenir que ce soit en Guinée ou dans la sous-région », a déclaré Soufiane Souaré, le directeur général du groupe SAMGBM.

A en croire le directeur général de Souaré Hôtels & Resorts, le complexe hôtelier et touristique Souaré Club Hôtel (SCH), composé de trois blocs répond à toutes les commodités modernes dignes d’un hôtel de luxe.

Lahcen Belhami, le directeur général de Souaré Hôtels & Resorts



« C’est un complexe hôtelier, un complexe touristique qui est à la fois fait pour accueillir des gens qui viennent d’abord pour le loisir, pour la détente, pour la relaxation. Et aussi les retraites pour les entreprises, pour les organismes nationaux et internationaux qui veulent se retirer dans la nature. Comme vous le constatez, il y a tout ce qu’il faut, il y a la piscine, il y a de très beaux sites touristiques à visiter à côté. C’est une construction qui a été faite sur trois (03) blocs. Chaque bloc contient dix (10) chambres. Au total, c’est vingt (20) chambres clubs et dix (10) chambres. Il n’y a pas une grande différence entre les deux. La différence se trouve entre la superficie de la surface de la chambre. Toutes les chambres sont équipées de toutes les commodités extra modernes qui rendront j’en suis sûr le séjour de nos clients très agréable. Je parle de la climatisation, du mini bar, du coffre-fort, du produit d’accueil, tout ce qui se trouve dans les hôtels dignes d’hôtels de luxe », a expliqué Lachen Belhami, directeur général de Souaré Hôtels & Resorts.



Et d’ajouter : « Au niveau de la restauration, nous faisons un peu quelque chose qui marie le moderne et le traditionnel. Nous faisons tous les plats. Des plats internationaux, des plats méditerranéens, africains, asiatiques, européens. On a une équipe qui est bien formée et qui est prête à servir tout ce qu’il y a de mieux dans la restauration ».

L’inauguration officielle du complexe hôtelier et touristique Souaré Club Hôtel (SCH) est prévue le vendredi 10 juin 2022.

Sadjo Bah

