Durée de la transition en Guinée : « quiconque dit au Colonel que la transition doit être longue ne l’aime pas » (Dr Fodé Oussou)

Lors de la 18ème assemblée générale virtuelle de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ce samedi 30 octobre, le vice-président chargé des questions juridiques et politiques de cette formation politique, Dr Fodé Oussou Fofana, a exhorté au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya de faire aussitôt que possible la transition.

Aux nouvelles autorités de ce pays, il dira : « ils peuvent compter sur l’UFDG parce que nous vivons la transition. Je souhaite vraiment que le Colonel Doumbouya rentre par la grande porte de l’histoire de la Guinée. Je le souhaite vivement qu’il ne soit pas pris en otage par ces gens qui n’ont rien à faire, sauf pousser le chef de l’Etat. Il n’a qu’à faire la transition et partir. La transition ne doit pas être longue. Qui quiconque dit au Colonel que la transition doit être longue ne l’aime pas », a laissé entendre Dr Fodé Oussou Fofana.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « il (Colonel Mamadi) nous a débarrassé d’un dictateur. Je souhaite que son nom soit inscrit en lettre d’or dans les anales de la Guinée. Qu’il organise la transition, mette en place les institutions et qu’il passe le témoin. Je souhaite voir ce jour que le président Doumbouya est en train de passer le témoin après des élections libres et transparentes au guinéen qui qu’il soit pour gérer la Guinée. S’il réussi ce pari, il sera le Samory, le Dinah Salifou, Alpha Yaya Diallo, et il peut compter sur nous. Nous sommes un parti légaliste et qui respect les principes. »

Mamadou Yaya Barry

+224 622 26 67 08