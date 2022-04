Durée de la transition: la CORED de Mamadou Sylla répondra mardi ou mercredi au ministre Mory

Suite au communiqué du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé invitant les partis politiques à faire des propositions de date du Chronogramme de la transition, la convergence pour la renaissance de la démocratie en Guiné, (CORED), dirigée par Mamadou Sylla donnera son point de vue sur cette question mardi ou mercredi prochain.

C’est une annonce faite par le président du PDU et membre de la CORED, M’ Bemba Traore au sortir d’une réunion de la coalition ce lundi 18 Avril, à Dixinn Bora.

: »Cet après-midi on a eu une réunion de concertation au niveau de notre coalition, lors de laquelle notre président Monsieur Mamadou Sylla nous a fait un compte rendu détaillé relatif à la cérémonie d’ouverture du cadre de concertation qui a eu lieu le vendredi 15 avril 2022 au palais Mohammed V. Nous avons discuté aussi de la lettre qu’on a reçu du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation. Dans cette lettre de Monsieur le ministre, il nous a été demandé de faire notre proposition de date du chronogramme de la transition. Après analyse de cette lettre nous avons décidé d’adresser à Monsieur le ministre de l’administration du territoire une lettre dans laquelle nous donnerons notre point de vue relatif au contenu de sa lettre« , a t il déclaré.

Précisant qu’il y a une commission qui va siéger: » qui va réfléchir et va sortir un document qu’on va amener chez le ministre de l’administration du territoire. Mais nous n’allons pas dégager toutes nos stratégies ici devant la presse. Elle pourrait être déposée demain ou après demain« .

A noter que selon le même communiqué du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, les partis politiques ont jusqu’au 20 Avril prochain pour déposer leurs propositions.

