Ebola à N’zérékoré : Alpha Condé prend des mesures fortes pour contrer la maladie…

Conscient de la gravité de la maladie à virus Ebola qui a resurgi à N’zérékoré, au sud du pays, le président Alpha Condé a pris des mesures fortes pour la contrer. Ces mesures concernent entre autres l’interdiction des marchés hebdomadaires, la règlementation des cérémonies religieuses et traditionnelles et l’isolement et suivi de tous les malades et de leurs contacts…

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝗚𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗗𝗜𝗘 𝗔 𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦 𝗘𝗕𝗢𝗟𝗔 𝗘𝗡 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗘𝗘

Suite à la détection de trois (3) cas confirmés de la maladie à virus Ebola dans la sous-préfecture de Gouécké Préfecture de Nzérékoré le 13 Février 2021, le Gouvernement guinéen a déclaré la seconde épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée.

Face à cette situation et en vue de contenir très rapidement cette maladie, en plus des actions de prévention et de contrôle en cours, les mesures suivantes s’imposent :

Dans la sous-préfecture de Gouécké :

• Interdiction des marchés hebdomadaires, des cérémonies religieuses et traditionnelles nécessitant des regroupements pour une durée de 30 jours renouvelable si nécessaire ;

• Enterrement digne et sécurisé de tous les cas de décès confirmés et suspects/probables par les équipes habilitées ;

• Déclaration aux Autorités Sanitaires et Administratives de tous les cas de décès ;

• Interdiction des regroupements de plus de cinq (5) personnes ;

• Mise en place par les services de santé et de sécurité des barrages de contrôle sanitaire (prise de température, recherche des symptômes et des contacts) aux entrées et sorties de la sous-préfecture de Gouécké ;

• Isolement et suivi de tous les malades et de leurs contacts.

Pour la commune urbaine de Nzérékoré :

• Interdiction des cérémonies religieuses et traditionnelles nécessitant des regroupements pour une durée de 30 jours renouvelable si nécessaire ;

• Enterrement digne et sécurisé de tous les cas de décès confirmés et suspects/probables par les équipes habilitées ;

• Déclaration aux Autorités Sanitaires et Administratives de tous les cas de décès ;

• Mise en place par les services de santé et de sécurité des barrages de contrôle sanitaire (prise de température, recherche des symptômes et des contacts) aux entrées et sorties de la commune urbaine de Nzérékoré ;

• Isolement et suivi de tous les malades et de leurs contacts.

Le Gouvernement à travers l’ANSS mettra à la disposition des ménages des localités concernées des dispositifs de lavage des mains ainsi qu’un accompagnement (denrées alimentaires et frais de condiments) pour les ménages isolés.

Par ailleurs, le Gouvernement informe la population que les dispositions idoines sont prises pour rendre disponible les vaccins afin de vacciner les contacts des malades et contacts des contacts dans les zones d’isolement.

Tout en comptant sur la compréhension des uns et des autres, le Gouvernement rappelle la nécessité pour chacun de respecter les mesures d’hygiène individuelles et collectives (lavage des mains, interdiction des accolades, interdiction de manipulation des fluides des malades et de leurs linges, interdiction de manipulation des corps).

Ces mesures seront revues et adaptées selon l’évolution épidémiologique de la maladie.

𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐄𝐔𝐑 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐄

𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐭𝐚𝐭, 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞