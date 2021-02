Ebola de retour en Guinée ? ”On le saura demain dans la soirée avec le 2è test qui se fera à Conakry” (Rémy Lamah)

La maladie à virus Ebola est-elle de retour en Guinée? Le ministre de la Santé, le général médecin Dr Rémy Lamah joint par notre rédaction dit qu’il ne confirme ni n’infirme rien pour le moment avant le 2è test qui se fait à Conakry. Selon lui, l’échantillon est déjà dans la capitale depuis 1 heure en provenance de la Guinée forestière.

Pour ce qu’il en sait de l’apparition ou non de la maladie en région forestière, le ministre indique avoir été informé hier dans la journée que des prélèvements faits sur des malades qui manifestaient des symptômes de diarrhée et vomissement se sont révélés positifs à Ebola. ”L’échantillon qui a été envoyé à Guéckédou s’est avéré positif à Ebola. Mais, pour des questions de cohérence, on attend les résultats de l’échantillon arrivé à Conakry pour annoncer quelque chose. Il faut absolument un 2è test pour confirmer une maladie”, confie le ministre qui assure que toutes les dispositions sont déjà prises pour éviter tout débordement.

La Guinée qui a officiellement enregistré son premier cas de mort d’Ebola en décembre 2013 a été déclarée débarrassée en 2015 de l’épidémie, ‘’six semaines après la guérison de son dernier patient, un nourrisson né avec le virus’’. La maladie avait fait 2536 morts pour 3804 cas.

Maciré CAMARA