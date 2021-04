Ebola est toujours là, 1 cas confirmé et 3 décès suspects à Soulouta, dans N’zérékoré (DPS)

Après plus de 15 jours sans cas confirmés de la maladie à virus Ebola dans la région forestière, au sud du pays, un cas confirmé et trois décès suspects viennent d’être enregistrés dans la sous sous-préfecture de Soulouta, district de kpagalaye. C’est une information qui vient de mettre en échec l’objectif que s’était fixée la commission régionale à la riposte contre la maladie à virus Ebola.J

oint au téléphone par notre rédaction, la directrice préfectorale de la santé précise : “C’est vrai, on a enregistré un cas positif d’Ebola dans le district de Kpaghalaye à Soulouta.Et, avant que cette personne ne soit testée, il y a eu 3 cas de décès successifs dans la même famille. Le cas positif, lui il s’est échappé et rentré dans le quartier pendant que les agents de santé voulaient le conduire au centre de traitement de N’Zérékoré. Mais d’ici à demain, vendredi, on espère qu’on va le retrouver. Nous avons déjà mandaté une équipe qui sera là-bas à Kpaghalaye pour vacciner les contacts et le reste de la famille ” a expliqué la DPS de N’Zérékoré.

Après donc la sous préfecture de Gouecké, l’épicentre de la maladie à virus Ebola le mois de février dernier, la maladie réapparaît à kpagalaye cette fois-ci, située à 15 kilomètres de Gouecké pendant qu’on pensait la circonscrire.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tel: 621-94-17-77.