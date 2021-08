Ebola/Labé : 47 sur 49 contacts directs de la patiente zéro d’Abidjan déclarés non porteurs (DPS)

d’Ebola d’Abidjan a pris fin le dimanche 29 août dernier. Selon le Directeur préfectoral de la santé de Labé, aucune personne n’a développé un signe de la maladie. Donc, dira-t-il, ils sont désormais libres de leur mouvement.

Rencontre ce mardi 31 août 2021, le chargé de la communication de la direction préfectorale de la santé de Labé nous a laissé entendre :

« La situation des contacts Ebola, c’est que la plupart ont terminé leur suivi le 29 août dernier. Il reste deux à savoir le chauffeur et le convoyeur. Surtout le convoyeur qui a amené la fille jusqu’à Abidjan. Lui aussi (convoyeur), sa date de sortie est prévue pour le 4 septembre. Donc Dieu merci parce que jusqu’en ce moment, tous les contacts se portent bien. Personne n’a développé la maladie. Je pense qu’il y a eu plus de peur que de mal et nous espérions que tous les contacts sortiront dans les meilleures conditions. L’assurance est qu’il n’ y’a pas à s’inquiéter, il n’y a pas d’épidémie Ebola en Guinée. Lorsqu’on a déclaré qu’une fille venant de Labé à Abidjan elle est porteuse d’Ebola, nous en tant que responsables de la santé, notre devoir était de prendre les devants pour retrouver l’itinéraire de la fille, de retrouver tous ses contacts et de les suivre pendant le délai de 21 jours pour prévenir une éventuelle propagation. Dieu merci, comme je l’ai dis tantôt, il y a eu plus de peur que de mal. Les premiers contacts ont fini leur suivi, il ne reste que deux (2) personnes pour une période maintenant de 4 jours. C’est que la probabilité de développer la maladie devient de plus en plus faible. Nous espérons que tout va bien se passer. Donc il n’y a pas à s’affoler et il n’y a pas à s’inquiéter. Les gens n’ont qu’à rester tranquille », demande Docteur Abdoulaye Fodé Diallo.

A noter que le chauffeur et le convoyeur qui ont transporté la patiente zéro d’Abidjan seront observés jusqu’au 4 septembre prochain.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620442583