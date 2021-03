Ebola. Le hangar de vaccination incendié à Gouécké : ‘’c’est un militaire zélé” (sous-préfet)

Dans la journée du vendredi, 05 mars 2021, le hangar installé à l’entrée de la sous-préfecture de Gouécké pour la vaccination de l’épidémie à virus Ébola a pris du feu.

Joint au téléphone par notre rédaction, Ibrahima Koné, sous-préfet précise : ‘’non ! C’est un zélé, ce ne sont pas les jeunes de Gouécké. C’est un certain nommé Alice Haba, militaire en service à Dabola plus son jeune frère qui ont perdu leur sœur qui était malade d’Ebola et qui est décédée ce matin à N’Zérékoré. Maintenant, il dit qu’on ne lui a pas annoncé officiellement la mort de sa sœur. Il n’est pas d’accord. Que c’est l’hôpital et le sous-préfet qui ont provoqué la mort de sa sœur. Il dit qu’ils vont venir brûler la sous-préfecture et brûler les installations qui sont ici. Il met les enfants derrière lui avec de l’essence. Quand ils sont venus, moi j‘étais arrêté en face de la sous-préfecture avec un ami. Ils ont mis l’essence sur la tente, ils ont mis le feu. Lorsque nous sommes venus vers eux, ils ont fui en rentrant dans les quartiers”, a expliqué Monsieur Koné.

Par ailleurs, le sous-préfet annonce que la situation est déjà sous contrôle et qu’il attende que les renforts viennent pour transférer les auteurs à N’zérékoré.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré.