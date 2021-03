Ebola : les Etats-Unis annoncent 3,5 millions de dollars d’aide à la Guinée et à la RDC

Le 7 février 2021, le Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo (RDC) a annoncé un cas confirmé d’Ebola dans la province du Nord-Kivu. Par ailleurs, le 14 février 2021, le Ministère de la Santé de la République de Guinée a confirmé un cas d’Ebola dans la préfecture de N’Zérékoré. Depuis la confirmation des épidémies, le Gouvernement des Etats-Unis ne ménage aucun effort en vue d’aider à contrôler et à mettre fin rapidement aux épidémies.

Le personnel du Gouvernement des États-Unis dans les pays touchés et les pays frontaliers a immédiatement soutenu les activités nationales de préparation et de riposte, telles que les soins aux survivants, la surveillance, la prévention et le contrôle des infections, en s’appuyant sur les capacités renforcées lors des épidémies d’Ebola passées. Et le Gouvernement des Etats-Unis a engagé plus de 3,5 millions de dollars d’aide pour soutenir les réponses rapides. L’épidémie de COVID-19 a en outre confirmé que la santé et la sécurité d’un pays sont la santé et la sécurité du monde. L’administration Biden s’est engagée à être un partenaire de santé publique solide en soutenant la RDC, la Guinée et les communautés confrontées à ces épidémies. Les agences et ambassades du gouvernement des Etats-Unis travaillent en étroite collaboration avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux pour s’assurer que les efforts de réponse sont bien intégrés et alignés… lire la suite ci-dessous…