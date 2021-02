Ebola: « On pourra sortir de cette nouvelle résurgence vers mi-avril » (Dr. Sakoba Keita)

L’Agence nationale de sécurité sanitaire fait le point sur ses actions en cours dans la lutte contre les épidémies de covid-19 et d’Ebola en Guinée. En mettant à profit la conférence de presse qu’elle a animée ce vendredi à Conakry, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) a annoncé que la campagne de vaccination contre Ebola se poursuit dans la région de N’zérékoré où 465 personnes ont été touchées.

Comme on le sait, la Guinée est actuellement sur deux fronts sanitaires. D’abord, par rapport au coronavirus, selon les derniers tests effectués sur 1304 personnes, 109 se sont révélées positives, soit un taux de 8,4%. Le total des personnes testées positives depuis le 12 mars, 2020, s’élève à 15.789, selon l’ANSS. Les mesures barrières sont donc à respecter : le lavage des mains, le port des masques et les distanciations sociales et physiques.

Concernant la maladie à virus Ebola, le total des cas confirmés est de 5 depuis le début de la résurgence de cette épidémie. Parmi les cinq, deux sont signalés guéris et un cas de mort, a informé Sory Condé, chargé d’études au département Surveillance. Mais pour faire face à cette maladie, les actions sérieuses ont d’ores et déjà été entreprises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire et sont actuellement en cours d’exécution selon le Directeur général Dr. Sakoba Keita. « Actuellement, nous sommes en train d’investiguer à N’zérékoré pour connaître quelle est l’origine de cette résurgence. Donc, on a au moins 17 personnes qui sont mandatées pour donner une explication à cette résurgence. Deuxièmement, nous sommes en train de faire de la communication porte-à-porte à travers nos agences communautaires et aussi des radios de proximité de la région administrative de N’zérékoré et principalement de la préfecture de N’zérékoré pour amener les gens à respecter les mesures barrières sanitaires. Gouécké est en confinement pour un mois et les sorties aussi sont contrôlées par les services de la protection civile couplés avec l’OIM. Autre action qu’on mène à Gouécké, c’est le suivi des contacts. Tous nos contacts doivent être immobilisés. Ils ne doivent pas sortir de la localité et ils sont contrôlés pendant les 21 jours réglementaires »

Autre bonne nouvelle dans cette lutte, il faut préciser que le deuxième lot de vaccins contre Ebola est arrivé dans la soirée du jeudi. Il s’agit de 8 640 doses. Ce qui complète la livraison totale, en faisant le cumul avec le premier lot, à 20 mille doses de vaccins. Ce qui amène le directeur général de l’ANSS à faire un pronostic. « Nous, nous penserons que tous ces efforts concertés peuvent nous amener à pronostiquer cette maladie durant ces mois de février et mars. Et si possible vers mi-avril pour sortir de cette nouvelle résurgence », a-t-il rassuré.

Yamoussa Camara

657851102