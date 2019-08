Eboulement au niveau du pont KK : ‘’lundi, le trafic sera rouvert dans les deux sens, 24h/24’’ (ministre Naité)

Dans la nuit du 21 août dernier, un éboulement s’est produit sur la route nationale n°1, précisément au niveau du pont Kaka créant ainsi des perturbations dans la circulation des automobiles. Soucieux de la situation, le gouvernement à travers le département en charge des Travaux Publics a vite pris des mesures urgentes en dépêchant l’entreprise chinoise « CRBC » qui effectue en ce moment de grands travaux de réhabilitation et de fortification.

Très tôt ce jeudi 29 août, le ministre des Travaux Publics, Moustapha Naité en compagnie du directeur national de l’entretien routier, Sâa Yolandé Camara s’est rendu sur les lieux pour s’enquérir du niveau d’avancement. Visiblement satisfait des travaux réalisés, le ministre n’a pas manqué d’annoncer que plus tard lundi prochain, le trafic sera rouvert dans les deux sens et pour toute la journée 24h/24.

« Au-delà de l’éboulement au niveau de la montagne, l’assise même de la route était en danger à cause du cours d’eau qui venait ronger cette même assise. Les travaux ont consisté à protéger la section proprement dite. Donc, de là où l’autoroute s’arrête au niveau du pont Kaka, pour sécuriser, pour qu’il n’y ait pas des pertes en vies humaines, ou qu’il y ait des dégâts qu’on ne pourra pas maitriser à la suite de cela, il fallait renforcer, stabiliser l’assise déjà qui avait été détruite par la grande pluie que nous avons eue, avec la grande pluviométrie du 21 août dernier. Il a fallu d’abord changer la direction du cours d’eau, c’est ce qui a pris assez de temps ; il fallait 4 à 5 jours ; cela est fait aujourd’hui. L’assise où les véhicules devaient passer, qui avait été une bande complément enlevée, a été totalement stabilisée avec des gravillons de plus de 20 tonnes sur 4 niveaux…»

Poursuivant, il (ministre) dira que « ce qui reste, c’est des travaux confortatifs sur le long du tronçon des 5 kilomètres. Donc, rendre carrossable la route par endroits, où il y a des nids de poules, nids d’éléphants qui sont installés, les fermer et rendre la route carrossable. Aussi, protéger les talus au niveau des montagnes, partout où le sol est argileux et s’il y a de fortes pluies, on peut avoir le même phénomène, nous allons protéger cela avec des gravillons (blocs de granite, ndlr) aussi qu’on va poser. Il restera un travail de protection et la terre qui a été stabilisée avec des bétons qui vont être faits, pour protéger, pour que d’ici quelques temps, on ait une terre totalement stabilisée. Ce qui va nous permettre d’ouvrir totalement la circulation, au plus tard, comme on l’a dit, à la fin de cette semaine, donc dimanche. Lundi, le trafic sera rouvert dans les deux sens et pour toute la journée 24h/24 »

Au terme de cette visite de terrain, le ministre a une nouvelle fois donné des instructions fermes aux techniciens de la société CHINA ROAO BRIDGE CORPORATION (CRBC) en charge des travaux, afin le délai des travaux en cours soit respecté pour soulager l’ensemble des usagers de cette importante route nationale.

Youssouf Keita

