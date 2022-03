Eboulement d’une mine à Kounsitel: « affligé », l’UFR invite le pouvoir à sécuriser davantage les sites…

🔴DÉCLARATION DE l’UFR🔴C’est avec une profonde affliction que l’Union des Forces Républicaines (UFR) a appris l’éboulement dans une mine, pourtant considérée comme fermée, du côté de Kounsitel dans Gaoual faisant un bilan provisoire de 18 morts.

A cette douloureuse occasion, l’Union des Forces Républicaines (UFR) présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et au peuple de Guinée tout entier.

L’Union des Forces Républicaines (UFR) invite les guinéennes et les guinéens à un sursaut patriotique de SOLIDARITE envers les victimes et les parents des victimes.

Toutefois, l’UFR se dit préoccupée par l’exploitation non réglementée des mines à travers le pays. Car, au delà des conséquences écologiques négatives, des pertes en vies humaines sont de plus en plus enregistrées avec des bilans très souvent lourds. C’est ici le lieu pour l’UFR, d’inviter les autorités de la transition à plus d’implication à la sécurisation de ces sites et à la réglementation de ce secteur pour éviter à notre pays de tel drame.

LE BUREAU EXÉCUTIF

Conakry, le 4 mars 2022