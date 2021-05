Eboulement d’une mine à Tatakourou : “cette tragédie nous amène à interroger la responsabilité de l’État” (Cellou Dalein)

Le principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’éboulement samedi à Tatakourou, dans Siguiri, d’une mine d’or, faisant 15 morts dont 2 femmes.

“C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la mort de 15 de nos compatriotes dans l’éboulement d’une mine d’or à Tatakourou dans la préfecture de Siguiri. Cette tragédie, qui n’est pas sans rappeler d’autres dans la région, nous amène à interroger la responsabilité de l’État quant à la sécurisation des citoyens travaillant dans les exploitations minières artisanales et semi-industrielles. Il est plus qu’urgent de prendre des mesures de prévention et de protection idoines des mineurs en améliorant leurs conditions de vie et de travail pour éviter la répétition de telles tragédies”, souiigne-t-il sur son compte Facebook. Et dajouter : :J’adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au peuple de Guinée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.”

Youssouf Keita