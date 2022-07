Echangeur de Bambéto : « les indemnisations sont en cours et les travaux ont commencé » (ministre Yaya Sow)

Face à la presse, ce lundi 04 juillet, le ministre des infrastructures et des transports, Yaya Sow a annoncé que les travaux de la construction de l’échangeur de Bambéto, sur la transversale T2 ont déjà commencé.

La pose de la première pierre s’est déroulée le 13 avril dernier par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya.

« Il y a eu la pose de la 1ère pierre. Nous sommes sur les routes de déviation. Vous aurez constaté qu’ il y a des travaux là-dessus et nous avons monté un mécanisme d’indemnisation des personnes affectées par le projet. Puis, pour déplacer les réseaux aussi. Il y a le réseau d’EDG, des réseaux de fibre optique également. Il y a même une caméra de police là-bas. Il va falloir les enlever. Donc, nous sommes là-dessus, les indemnisations sont en cours et les travaux ont commencé », a rassuré le ministre des infrastructures et des transports, Yaya Sow lors de la conférence de l’immersion gouvernementale tenue à la maison de la presse.

A préciser que ce projet de construction de l’échangeur de Bambéto sur la transversale T2 pour une durée de 30 mois est un financement du Fonds Koweïtien, à hauteur 26 millions de dollars US.

Elisa Camara

