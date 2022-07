La condamnation par la Justice guinéenne des banques Ecobank et Afriland Fisrt Bank ne passe à la Fesabag (Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée) qui rouspète et menace de se faire entendre. Ce jeudi, elle appelle à des réunions d’informations des travailleurs pour statuer sur le dossier…