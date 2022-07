Ecobank et Afriland First Bank condamnées par la Justice: toutes les banques fermées, ce jeudi 

Pour protester contre les condamnations par la justice des banques Ecobank et Afriland First Bank, l’ensemble des travailleurs des banques, assurances et microfinances, étaient, ce jeudi 14 juillet dans les rues de Kaloum.

Ces marcheurs,à leur tête, le secrétaire général de la fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances (FESABAG- USTG), Abdoulaye Sow sont partis de la direction générale d’Ecobank (point de ralliement) avant de rallier le siège d’Afriland First Bank. Annonçant qu’un préavis de grève générale et illimité sera déposée lundi prochain si toutefois ils ne sont pas entendues par l’Etat.

« Nous manifestons contre l’injustice. Nous réclamons la justice. On prête de l’argent aux clients et ils vont dans les tribunaux pour avoir raison sur nous, on ne va pas accepter. Nous, nous sommes legalistes. Nous respectons le droit et nous allons nous battre sur le droit. Si nous ne sommes pasentendus le lundi prochain, nous allons déposer le préavis de grève illimitée. Et, nous allons fermer les banques« , a laissé entendre, Abdoulaye Sow, entouré de ses collaborateurs devant Afriland First Bank située à Kaloum.

Plus loin, le syndicaliste d’instruire: « aujourd’hui, il n’y a pas de travail, vous allez vaquer à vos affaires et vous allez vous mobiliser. Si vous voyez un huissier, appelez-moi. Vous allez vous promener, quand vous voyez un travailleur se faufiler pour venir travailler, il faut lui dire que toi tu es caméléon« .

Parlant du gouverneur de la banque centrale de la république de Guinée, Abdoulaye Sow d’indiquer: « cette fois-ci, la banque centrale n’a pas joué son rôle. Et le gouverneur de la banque centrale qui est là, il ne connaît pas la Guinée. Est ce qu’il peut s’imposer à nous? Nous n’accepterons pas« .

A rappeler que cette manifestation des banquiers a pour origine les condamnations par la justice d’ Ecobank et d’Afriland First Bank à la suite de crédits accordés à des clients. Ces derniers les ont traduites en justice.

Elisa Camara

+224654957322