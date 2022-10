Ecole de Dixinn Port: ni Lansana Diané ni Cellou Dalein Diallo…

Clap de fin! Le terrain de Dixinn Port qui a accueilli entre autres Fodéba Kéïta, le général Lansana Diané [1er occupant] et Cellou Dalein Diallo [dernier occupant] ne logera plus un haut fonctionnaire du pays. L’endroit est réservé désormais à la formation des enfants. Une école moderne de 18 salles de classe et un bloc administratif y a été bâtie et le nom a été donné à l’ancien ministre de l’Education nationale sous le président Sékou Touré et également compagnon de l’indépendance : Diawadou Barry.

Selon un portrait fait par Wikipedia, Barry Diawadou, né en 1916 à Dabola, au centre du pays, portait parfois la voix de l’opposition, il sera emporté en février 1969 dans les événements entourant le complot Labé aussi appelé complot Kaman-Fodéba contre le régime du président Ahmed Sékou Touré. Il meurt au Camp Boiro en juillet 1973.

Noumoukè S.