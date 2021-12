Ecole de police de Kagbelen : le ministre Bachir Diallo incite les élèves policiers à plus de formation et d’instruction

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Bachir Diallo a effectué une visite de terrain ce mercredi 1er décembre à l’école nationale de police et de protection civile de Kagbelen. Objectif de la visite était faire part aux instructeurs, cadres et élèves de l’établissement de l’importance de la formation et de l’instruction en ce qui concerne l’exercice du métier de la police et de la protection civile.

Selon Bachir Diallo, cette visite traduit la volonté des nouvelles autorités à faire de la protection des citoyens et leurs biens une priorité. « Comme vous le savez, il n’y a pas d’Etat viable sans une véritable police. Mais la mauvaise gouvernance de plusieurs décennies a déstructuré le fonctionnement normal de la police. Autrement dit, ce que doit être la police et plus précisément ce que doivent être les agents, les officiers et les fonctionnaires de police et de la protection civile n’est pas ce que les citoyens attendent de nous. Vous le savez et tout le monde le sait. Donc ce changement, il doit passer nécessairement par vous. Donc l’avenir de la police, c’est vous et ceux qui viendront après vous. Mais cela doit commencer ici, où on est en train de vous former. C’est pourquoi formation doit être au cœur de la préoccupation du département de la sécurité et de la protection civile. La formation sous toutes les formes. Qu’ils s’agissent d’ateliers ou de séminaires, d’instructions ici ou stages de formation à l’extérieur de la Guinée. Je sais que votre effectif tourne autour de 1500, et au regard des visages rayonnants que je vois, vous êtes jeunes et le président de la transition veut qu’il y ait du sang neuf au niveau de toutes les institutions. Donc vous avez toute votre place à la sécurité et à la protection civile », a-t-il déclaré.

Considérant la formation comme nécessaire, le ministre promet de réconcilier les avancements en grade et les promotions selon l’instruction de chaque policier.

« Le problème que nous avons à la police, c’est la formation. Il y a eu plusieurs, et ils sont nombreux, ils ont accédé à des grades et à des fonctions, mais la formation ne suivait pas nécessairement. Mais à partir de vous, on va essayer de réconcilier votre avancement en grade, vos promotions successives dans le cadre de vos responsabilités avec la formation, l’instruction, appuyées par des entraînements parce qu’on a souvent l’impression que la formation et l’instruction c’est seulement à l’école. Non, on se trompe, la formation, l’instruction, elle est continue. Même les trois grands Directeurs du ministère de la sécurité et de la protection civile que vous connaissez, ils ont besoin de formation parce qu’ils n’ont pas été formés Directeurs. Il y a des connaissances et des compétences à ce niveau qu’ils n’ont pas. Or, s’ils n’ont pas ces compétences, ils vont partiellement exercer les fonctions qui sont les leurs », a-t-il estimé.

La visite s’est terminée par un visite guidée de l’école, afin de permettre au ministre de toucher du doigt les réalités des élèves.

Maciré Camara