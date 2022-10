École Diawadou Barry : « le terrain ne représente rien à mes yeux » (Cellou Dalein Diallo)

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo était ce lundi 10 octobre, dans l’émission « le Grand Ring » de la Radio Sabari Fm pour parler de son prix « Africa Freedom » de la Fondation Friederich Naumann, reçu en Afrique du Sud.

Le leader de l’UFDG a également profité de l’occasion pour répondre aux questions des chroniqueurs relatives à l’école primaire flambant neuve construite sur les ruines de la résidence de Dixinn Port qu’il occupait et, pour lequel il attend depuis plus d’une année que la justice se prononce. Sans être long il a fait savoir que jusqu’à présent c’est la négation de droit et le mépris de la justice qui a présidé à toutes ses opérations.

« Je n’ai pas d’analyse à faire sur ça, je suis aujourd’hui en train de fêter le prix qui vient de m’être attribué. J’ai déjà saisi la justice, j’attends que la justice dise son mot. Je considère que la manière d’agir était un mépris de la justice, une négation de l’état de droit jusqu’à maintenant. Il y a eu la force, confiscation, la destruction, il y a eu la construction de l’école et l’inauguration en pompe de cette école alors que le dossier reste pendant devant la justice », a dit au téléphone à sa descente d’avion à Paris en provenance de Johannesburg.

Poursuivant, l’ancien Premier ministre qui est sous les projecteurs de la CRIEF dans l’affaire de la vente de Air de Guinée d’exprimer ses préocupations.

« Moi, je m’en remets à la justice, je suis fort de mon droit, tous les documents ont été déposés par mes avocats à la justice, le terrain ne représente rien à mes yeux, comme je dis ce qui m’a préoccupé en tant que leader politique c’est la négation de droit et le mépris de la justice qui a précédé à toutes ces opérations »

Il faut également rappeler qu’après Paris où il est invité à la cérémonie de remise officielle du prix des insignes de Docteur Honoris Causa à Nana Akufo-Addo du Ghana, Cellou Dalein Diallo est attendu au Canada.

Mamadou Yaya Barry