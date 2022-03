École primaire de Dixinn rail : trois (03) petites bibliothèques offertes par l’association Start The Change 

Pour permettre aux élèves des écoles publiques de la Guinée d’accéder gratuitement à la lecture, l’association Start The Change « Donnons le sourire » a procédé ce samedi 05 mars, à la remise officielle de trois (3) petites bibliothèques à l’école primaire de Dixinn rail. Ces bibliothèques portent le nom du défunt écrivain guinéen, Djibril Tamsir Niane.

Selon Anthelme Lionel Yoro, l’association Start The Change »Donnons le sourire », a constaté que : « les écoles publiques n’avaient pas accès à la lecture, n’avaient pas de bibliothèques. On a décidé de leur offrir ces trois petites bibliothèques dans lesquelles on va mettre des livres. On a fait une collecte pendant une année. Ces livres vont servir à ces enfants de la 1ère en 6ème année »

Il y a une centaine de livres qu’on va dispatcher dans les trois bibliothèques, a-t-il précisé : « Ce sont des livres avec des tranches d’âge de 2 et 11 ans. Ce sont des livres surtout ludiques qui permettent aux enfants de pouvoir découvrir d’autres cultures, de sciences, de français, physique et chimie qu’on enseigne dans le programme scolaire »

Par ailleurs, ajoute-t-il : «On attribuera les noms de toutes les bibliothèques qu’on va mettre en place au doyen Djibril Tamsir Niane qui est l’un des illustres écrivains du continent », avant de rappeler qu’ il y a d’autres écoles auxquelles : «Il y aura trois bibliothèques dans chaque école, ce qui nous fait un total de 9 bibliothèques »

Pour sa part, la directrice générale de l’école bénéficiaire, Mariama chérif Haïdara s’est réjoui en ces termes : « Aujourd’hui, nous sommes vraiment ravis de cette initiative. E, je sais que les élèves aussi seront ravis d’avoir ces livres en leur possession. Et j’en suis sûre que ça sera utilisé à bon escient »

Au nom de la famille du feu Djibril Tamsir Niane, l’un de ses fils, Daouda Tamsir Niane a dit : « je tiens à remercier les initiateurs de cette action. Et nous les encourageons et que cela se fortifie »

Elisa Camara

+224654957322