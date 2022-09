Ecoles professionnelles privées : cette mesure phare de Alpha Bacar Barry pour mettre de l’ordre dans le secteur

De passage dans les « Grandes Gueules » de la radio espace fm, ce mercredi 07 septembre, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a annoncé des mesures pour assainir le secteur marqué par la prolifération d’écoles professionnelles privées de tout genre et notamment dans le domaine de la santé.

Alpha Bacar Barry a indiqué que les agréments des écoles professionnelles privées qui ne répondront pas aux normes seront retirés très prochainement.

« Aujourd’hui, la première chose qu’il faut assainir, c’est la question des agréments des écoles, les écoles privées. Ce que nous avons entamé puisque nous avons une direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle privée, c’est d’abord d’approcher le secteur de la formation privée et leur dire, nous sommes des partenaires. Vous êtes des partenaires complémentaires qui nous aident à couvrir l’ensemble du pays. Mais, travaillons ensemble pour pouvoir qualifier l’intervention des uns et des autres », a lancé Alpha Bacar Barry

Et d’ajouter plus loin : « Désormais et ça, c’est un arrêté conjoint qui se trouve sur la table de mon homologue des finances, nous avons d’abord établi des cahiers de charges. Pour faire une école professionnelle, voilà quels sont les critères, infrastructures, enseignement, programmes, filières, l’implantation géographiques, etc… Toutes les écoles professionnelles qui ont des agréments en Guinée ont reçu une copie des cahiers de charges. Elles ont obligation à se conformer à ces cahiers de charges pendant douze mois. Au-delà de douze mois, nous retirons les agréments », a souligné le ministre.

Avec cette mesure, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle va finalement mettre de l’ordre dans le secteur des écoles professionnelles privées qui pullulent à travers le pays.

Sadjo Bah

