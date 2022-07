Ecoles techniques et professionnelles : 84,94% de taux de réussite aux examens de sortie (Statistiques METFP)

Le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) a dévoilé ce mercredi, 13 juillet, le tableau statistique des résultats nationaux de l’examen de sortie des écoles techniques et professionnelles publiques et privées, session 2022.

Selon les statistiques fournies par le METFP, le taux d’admission est de 84,94%

Sur les 23113 candidats dont 13076 filles, 19604 dont 11220 filles ont été déclarés admis aux examens de sortie.

Par ailleurs, le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle indique que les résultats des examens de sortie seront accessibles sur le site du département au www.metfp.gov.gn dès leur publication.



Ci-dessous, le tableau statistique des résultats nationaux des examens de sortie des écoles techniques et professionnelles publiques et privées, session 2022



Sadjo Bah

625016669