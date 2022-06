Economie-Affaires : le Guinéen Hamidou Dramé parmi les avocats influents du continent

En Afrique francophone, Me Hamidou Dramé fait partie de ces praticiens qui accompagnent les grands dossiers d’affaires (projets miniers et de gaz, fusions-acquisitions, infrastructures en partenariats publics privés, …). C’est donc à juste titre qu’Africa Business+ et Jeune Afrique l’ont plébiscité à travers le très attendu « 100 Legal Powerlist » ou les 100 avocats d’affaires les plus influents en Afrique francophone.

« C’est un honneur de figurer dans ce prestigieux classement. Ce classement est celui de toute l’équipe de Guilex Avocats. Il démontre à nouveau que notre équipe traite des dossiers stratégiques et gère des contentieux complexes selon les meilleurs standards internationaux », a réagi l’avocat associé au cabinet Guilex Avocats, interrogé par Guinéenews.

Avocat aux barreaux de Guinée et de Lyon (France), Me Hamidou Dramé accompagne depuis des années de grandes entreprises publiques et privées sur des dossiers liés aux mines, l’énergie, les infrastructures, le financement et le sport. Des secteurs stratégiques pour le développement de la Guinée et de l’Afrique toute entière. Jeune surdiplômé passé par la Sorbonne, l’Université de Montréal, l’Université de Dundee en Angleterre et l’Université de Texas à Austin aux Etats Unis d’Amérique, Me Dramé a surtout marqué des points par ses interventions dans les domaines de l’énergie, des mines, de la construction d’infrastructures en PPP et l’accompagnement des acteurs du football. Des pratiques complexes et mises en avant par le classement 2022 de Jeune Afrique et d’Africa Business+.

L’un des ténors du barreau de Guinée décrit Me Hamidou Dramé comme un « avocat qui maîtrise ses dossiers, fin négociateur et qui travaille en équipe ».

Il faut signaler que le classement des meilleurs avocats d’affaires d’Afrique Francophone « se fonde sur une appréciation détaillée des opérations conduites par chaque avocat, selon les données fournies par les différents cabinets sur l’année 2021 et le début de 2022 ». Au total, 67 cabinets ou structures et 388 praticiens ont répondu aux questions des journalistes d’Africa Business+ et Jeune Afrique.

In Guinéenews