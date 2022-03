Economie : le ministre du Budget signe des contrats de performance avec plusieurs directions de son département

Le ministre du Budget, Moussa Cissé, a procédé ce lundi 28 janvier 2022, à la signature des contrats de performance et d’objectif avec les différentes directions relevant de sa juridiction. La cérémonie a eu lieu dans les locaux dudit département.

En effet, ces contrats de performance concernent la direction nationale des impôts, la direction générale des douanes, la direction générale du budget, la direction de la comptabilité matière et du matériel, le Guichet unique du commerce extérieur, etc…

Selon le secrétaire général, Elhadj Gando Barry, la signature des contrats de performance et d’objectif s’inscrit dans la logique que le ministre du budget entend imprimer au niveau de son département. Une logique qui, selon lui, est axée sur la performance et la qualité.

« Aujourd’hui, les différentes régies de recettes, mais aussi de la direction nationale des impôts, la direction nationale des systèmes informatiques, du budget et de la comptabilité matière vont s’engager sur la base d’objectifs stratégiques conformément au discours d’investiture du président du CNRD… »

En signant ce contrat de performance, la direction générale des douanes devrait atteindre trois objectifs stratégiques à savoir : poursuivre le renforcement de sa mission, assurer la protection de l’économie nationale et la facilitation des échanges, le renforcement des capacités et de la qualité des ressources humaines.

Quant à la direction nationale des impôts, elle devrait atteindre les objectifs stratégiques en suivant l’élargissement de la recette fiscale en veillant à l’accroissement du nombre de contribuable et que chaque contribuable ait un numéro identifiant fiscal et une adresse de géolocalisation, aussi renforcer les capacités et la qualité des ressources humaines, poursuivre la digitalisation de l’administration fiscale.

Pour la direction générale du budget, elle aura pour objectif de participer aux débats d’orientation budgétaire au plus tard le 30 juin 2022, préparer le projet de loi de finances 2023, préparer si nécessaire le collectif budgétaire de l’exercice 2022, suivre l’exécution du budget de l’Etat et produire les comptes périodiques, préparer les projets de loi et de règlement du compte-rendu budgétaire, améliorer la transparence budgétaire, renforcer la capacité du personnel de la direction générale du budget et enfin qualifié l’organisation de la direction générale du budget.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre du budget, Moussa Cissé a indiqué à ces différentes directions qu’elles ont la lourde responsabilité et qu’elles n’ont pas droit à l’erreur. Poursuivant, il les a invités à mobiliser et à sécuriser les ressources.

« Pour ce qui est la direction générale du budget, elle est invité à veiller à la régularité des procédures notamment l’application stricte de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d’application. La comptabilité matière, comme vous le savez, nous sommes dans la protection des biens de l’Etat. Cette direction vient de s’engager avec le ministre du budget pour davantage veiller à ce que les biens de l’Etat soient protégés. Le système informatique possède à l’interconnexion entre les différentes directions du ministère, mais au-delà de veiller à la qualité des dépenses au niveau de la chaîne. »

Les clauses des contrats sont claires. Désormais la gestion des régies de recettes DGI, DGD sont orientées vers un modèle de pilotage par objectif, soit une gestion axée sur les résultats. Ce modèle oblige les deux directions de régie à accomplir un certain nombre d’objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels fixés en fonction des priorités du gouvernement dont essentiellement le doublement des recettes publiques totales.

Youssouf Keita