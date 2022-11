Économie : « plus de 264 milliards gnf récoltés grâce au mécanisme de mobilisation des ressources » (Moussa Cissé, ministre)

Budget, projet, impacts, trois points sur lesquels les ministres du Gouvernement de la transition accentuent leur communication à l’occasion de leur passage à la télévision nationale, au compte de l’émission « On fait le point » de la RTG.

Pendant une vingtaine de minutes, ils (ministres) sont questionnés par les journalistes et citoyens sur leur orientation politique à travers le budget obtenu. Au département de l’Economie et des Finances, des actions ont été posées, notamment le payement des dividendes par les sociétés qui ont permis à la Guinée de récolter plus de 264 milliards de nos francs.

» Nous avions engagé des activités phares sur le plan de l’économie, parce qu’on avait beaucoup fait les finances publiques de ce pays en oubliant ce qu’est l’économie réelle. Et pour asseoir la base d’une nation fiscale, il faudrait que le PIB soit déterminé. Et là-dessus, nous avons engagé des discussions et des réformes au niveau de la direction nationale de l’Economie qui nous permettent aujourd’hui lorsque nous avons des ressources, de les intégrer dans le Trésor et savoir qu’est-ce que cela peut avoir comme impact futur», a fait comprendre le ministre de l’économie et des finances.

Notre pays, depuis 1988, selon Moussa Cissé, n’avait pas réalisé de schéma régional de développement et d’aménagement. « C’est plutôt un développement à vie qui y existait jusqu’à date. À la suite d’une franche collaboration avec l’Institut National de la Statistique, quelques mécanismes ont été développés pour faire en sorte que des données qui sont reçues des informations financières sur l’ensemble du territoire soient les données fiables.

« Cela nous a permis de maîtriser l’inflation et les taux d’intérêt qui sont liés à cette inflation là», a-t-il dit.

Ce qui est d’actualité de ces actions engagées au niveau du département de l’économie et des finances, c’est l’œuvre d’enjeux publics notamment les EPA et les sociétés publiques. Et aujourd’hui, dira le ministre, l’inspection générale des finances est en train de faire des contrôles mixtes au niveau des organismes publics. C’est pourquoi il a rappelé avoir pris avant le 30 septembre dernier, un communiqué pour informer les sociétés publiques du payement des dividendes.

» Cette autre action nous a permis de récolter un peu plus de 264 milliards de francs guinéens par des mécanismes de mobilisation des ressources», a mentionné le ministre, à la suite d’une réponse donnée aux questions de l’un des journalistes.

Sâa Robert KOUNDOUNO