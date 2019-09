Écriture N’ko : Faya Millimouno, leader du Bloc libéral s’inscrit à l’Institut N’ko 

Le Leader du Bloc Libéral, Dr Faya Millimouno, s’est inscrit à l’Institut N’ko de Matoto ce 11 septembre pour être initié au système de transcription N’ko.

C’est le Directeur des Études de l’Institut N’ko, Djoubassila Mady Bérété, qui l’a annoncé sur son compte Facebook en N’ko.

« Dr Faya Millimouno est venu effectuer son inscription aujourd’hui à l’institut N’ko DERIDA. Il a souligné que l’Africain est le seul qui étudie dans le paradigme d’autrui, réfléchit selon le raisonnement d’autrui et travaille dans la langue d’autrui. C’est la raison fondamentale du retard de l’Afrique », écrit-il.

Ces trois derniers mois, tous les centres de formation n’ko attirent du monde et de nombreux cadres, intellectuels et étudiants s’initient à l’alphabet n’ko, ce système de transcription alphabétique phonétique et phonologique des langues africaines inventé il y a 70 ans par le savant Solomana Kanté (1922-1987).

L’inscription de Dr Faya Millimouno, leader du Bloc Libéral est une autre étape franchie dans le plaidoyer des promoteurs de l’écriture N’ko afin de faire intéresser toutes les élites du pays.

Nafadji Sory CONDE