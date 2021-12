EDG coupe le courant au RPG : « notre parti n’a pas de compte… » (Saloun Cissé)

Le siège du RPG Arc-en-ciel, parti qui a porté l’ex-Président Alpha Condé à la magistrature suprême en 2010, peine à payer ses factures d’électricité et broie du noir.

Ce mercredi, 1er décembre, un de nos reporters a fait un tour au siège national du parti jaune à Gbessia, dans la commune de Matoto, pour toucher du doigt la réalité.

Sur place, nous avons constaté que le siège n’est plus alimenté par le courant d’EDG, mais par un groupe électrogène qui d’ailleurs s’est éteint après une dizaine de minutes.

Interrogé, un jeune militant du parti nous a confié que cela fait 4 jours depuis que les agents d’EDG ont coupé le courant pour non-paiement de factures qui s’élèvent à plus de 200,000,000 (deux-cents millions) gnf.

Ensuite, nous avons cherché à savoir comment en est-on arrivé à accumuler tout ce montant ? Moussa Mara alias Général El Sisi de répondre : « nous savez, au début de la Covid-19, l’État s’était engagé à payer les factures de tous les ménages de Guinée pendant plusieurs mois. Mais malheureusement, on a constaté comme plusieurs ménages que pendant ce délai, EDG a tout calculé. Mais les factures impayés sont au nombre de 3 et chaque facture c’est entre 14 et 15 millions.

Voir, ci-dessous, la dernière facture et l’ordre de coupure datant du 25 novembre…

Contacté sur le supposé gel des comptes du RPG, le secrétaire général dudit parti Saloun Cissé, n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire que le RPG n’a jamais eu de compte bancaire.

« Est-ce ce que le RPG a des comptes ? », interroge M. Saloun Cissé.

« Le RPG n’a pas de compte. Nous, nous faisons fonctionner le parti par les cotisations. Le RPG n’a pas de compte, renseignez-vous au niveau de toutes les banques, le RPG n’a jamais eu de compte », révèle-t-il.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08