EDG Kindia : il perd accidentellement bras et pied, la direction ne le reconnaît pas comme stagiaire

C’est une situation très difficile que Alseny Touré alias OBAMA est en train de vivre. Blessé lors d’un accident de travail en qualité de stagiaire à Electricité de Guinée (EDG-Kindia), Obama a vu son bras et son pied amputés. Pis, c’est que la direction de ce service d’électricité ne le reconnaît pas comme stagiaire.

Cet ancien stagiaire connu par ses pairs est alité aujourd’hui à l’hôpital sino-guinéen de Conakry il y a de cela plus d’un mois.

Méconnu par la direction de L’EDG Kindia. Alsény Touré alias Obama ne sait plus à quel saint se vouer. Il revient sa mésaventure en ces termes :. « j’ai été contacté par un doyen, un chef de l’EDG du nom de Lansana Camara qui nous a dit qu’on a un contrat à Filigbé, un quartier périphérique de la ville de Kindia, un contrat de moyenne tension, la ligne de transport , il m’a programmé pour le picotage, après cette activité je me suis retourné à Cacia pour faire l’installation de quatre poteaux offerts par l’EDG . après avoir démantelé les fils pour que la grille pusse venir implanter les poteaux je suis allé prendre les matériels à l’EDG , nous sommes partis à Cacia1 pour faire descendre les fils et moi j’était en haut je suis descendu avec le poteau et c’est le manguier qui m’a sauveé là-bas, nous avions appelé le vieux qui a eu le contrat embauché de l’EDG , le vieux est venu me trouver, il m’a dit que j’ai été sauvé par Dieu et nous avions abandonné les activités,i l m’a conduit à Bamban pour une autre activité , je suis monté sur le poteau avec la ceinture de sécurité, j’ai coupé une première phase. Avant d’arriver à la deuxième phase, le courant m’a pris directement avec mes habits et les gens croyaient que c’était fini. Tous mes équipements ont été calcinés . Les gens ont appelé le vieux qui avait pris la poudre d’escampette dès qu’il a vu le danger. Entre temps je criais pour qu’on m’envoie à l’hôpital, j’ai dit qu’il faut seulement appeler les responsables de EDG en disant OBAMA, tout le monde me connait même le directeur c’est moi qui fais leur travail au service , c’est ainsi qu’ils ont cherché un véhicule pour me transporter à l’hôpital . Après une semaine, hospitalisé à l’hôpital, la direction a dit que ce n’est pas elle qui nous a commissionnés, c’est ainsi que les médecins ont sollicité mon évacuation sur Conakry sinon je vais perdre tous les membres et actuellement mon état est critique ».

Poursuivant son intervention, le jeune stagiaire « repudié » par la direction de l’EDG dit qu’il est dans l’impasse. Depuis son hospitalisation à Conakry, il n’a bénéficié d’aucun soutien de sa direction.

«Après mon bras, mon pied gauche aussi a été amputé, je suis là entre la vie et la mort et je sollicite l’aide de personnes de bonne volonté. En tout cas, mon service ne m’a pas montré une preuve humanitaire c’est la famille et le vieux Lansana qui s’occupent de moi à l’hôpital ici. Pourtant, j’ai rendu beaucoup de services aux populations de Kindia », ajoute-t-il.

Pour sa part, la direction de l’EDG dit hors micro qu’elle ne reconnaît pas le nommé Alsény Touré alias Obama comme stagiaire de son service. Et, selon nos informations, plusieurs jeunes diplômés en électricité et autres font de façon officieuse leur stage à EDG.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

