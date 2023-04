EDG : « le dépannage dans les quartiers relève de nous et il est gratuit » (DGA)

De nombreux quartiers de la capitale Conakry font souvent face à des rackets de certains jeunes dépanneurs lors des coupures intempestives du courant. Ces soi-disant « agents » de l’EDG, pour la plupart, demandent aux citoyens de débourser de fortes sommes d’argent alors que l’opération est gratuite selon le Directeur général adjoint de l’Électricité de Guinée. Il a fait savoir ce samedi, 15 avril 2023 à la suite d’une conférence animée au siège de la société à la cité Chemins de fer.

« Le dépannage est gratuit à l’EDG. Les agents qui sont chargés pour ces entretiens sont payés par mois et l’EDG carbure les véhicules qu’ils utilisent. Aux citoyens, lorsque quelqu’un vous demande de lui payer après le dépannage, veuillez nous informer. Sans information, l’on pourra rien faire contre ce dernier. Hier on l’a dit aux chefs de quartier. Si il y a une panne de transformateurs, de câbles et autres et qui demande une mobilisation de moyens, l’EDG vous demande de patienter dans 30 minutes, dans 1 heure ou dans un jour. Mais ne faites jamais appel aux services de quartier parce nous nous les appelons des bénévoles. C’est vrai qu’on a les difficultés à faire face à toutes les préoccupations, mais le dépannage est vraiment gratuit », a indiqué le Directeur général adjoint de l’Électricité De Guinée, M. Abdoulaye Koné.

Pour résoudre ces problèmes récurrents, il est important, selon lui, que les citoyens fournissent des informations claires et accessibles sur ces agents de terrain, relevant ou pas de la direction générale de l’EDG. Ceci, dira-t-il plus loin, pourrait leur permettre de traquer tous ceux-là qui se livrent à cette pratique qui consiste à racketter les pauvres populations.

Sâa Robert Koundouno