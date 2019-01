Édouard Philippe annonce une nouvelle loi “anticasseurs” : ‘’à l’ultra violence nous opposerons l’ultra fermeté’’

Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé une nouvelle loi “anticasseurs” avec un fichier à l’image de celui antihooligans réclamé par des syndicats de policiers, et promet un dispositif de sécurité “considérable” pour l’acte IX des “gilets jaunes” samedi.

Les “gilets jaunes” dénoncent eux régulièrement un amalgame entre leur mouvement et les “casseurs”. Le dispositif de sécurité retrouvera samedi son niveau de mi-décembre, à savoir près de 80.000 policiers et gendarmes dans toute la France dont 5.000 à Paris, a dit le Premier ministre, sans préciser s’il s’attendait à une plus forte participation samedi pour l’acte IX des “gilets jaunes”.

“Dans bien des villes de France, les manifestations se sont passées pacifiquement, mais nous ne pouvons pas accepter que certains profitent de ces manifestations pour déborder, pour casser, pour brûler. Ceux-là n’auront jamais le dernier mot dans notre pays”, a affirmé M. Philippe sur TF1.

“A l’ultra violence nous opposerons l’ultra fermeté”, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner lors de ses voeux aux forces de sécurité, alors que l’exécutif s’apprête à lancer en parallèle un “grand débat national” à partir de la semaine prochaine.

Depuis le début de la mobilisation des “gilets jaunes”, le 17 novembre 2018, 5.600 personnes ont été placées en garde à vue et quelque 1.000 condamnations prononcées par la justice, a précisé lundi Edouard Philippe.

Les images de violences lors ou en marge de manifestations des “gilets jaunes” ont fait le tour du monde depuis le début de ce mouvement inédit, qu’elles visent des forces de l’ordre prises à partie, des symboles comme l’Arc de Triomphe tagué, des quartiers de Paris vandalisés, ou encore des manifestants blessés partout en France. Lors de “l’acte VIII” qui a rassemblé 50.000 personnes samedi, 345 personnes ont été interpellées dans toute la France, dont 281 placées en garde à vue.

A Paris, des individus sont parvenus, en défonçant la porte avec un engin de chantier, à pénétrer dans l’enceinte du ministère du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui a dû être exfiltré. Des journalistes ont également été pris à partie, notamment à Rouen. Les journalistes du service reportage de BFMTV ont décidé de ne pas couvrir les actions des “gilets jaunes” ce lundi pour protester contre les agressions subies par plusieurs de leurs collègues.

L’ex-boxeur soupçonné d’avoir agressé deux gendarmes sur une passerelle enjambant la Seine s’est présenté de lui-même à la police lundi matin et a été placé en garde à vue.

Face à cette nouvelle flambée de violences, le Premier ministre a répondu “oui” à la demande des syndicats de policiers, dont Alliance, qui réclament la création d’un fichier de personnes interdites de manifestations.

“Capitulation morale”

Samedi soir, le secrétaire d’État à l’Intérieur Laurent Nuñez avait évoqué une “réflexion en cours” au sein du gouvernement sur un possible “durcissement de la législation pénale dans un certain nombre de circonstances”, y compris via un nouveau “fichier”. L’idée de ce fichier a été soutenue lundi par le patron de La République en Marche (LREM), Stanislas Guérini.

Après quatre années d’attentats et de vigilance antiterroriste, les forces de l’ordre accusent le coup avec cette nouvelle épreuve de manifestations dures chaque week-end. Même si le nombre de manifestants est reparti légèrement à la hausse samedi, l’exécutif juge que le mouvement, qui a reçu lundi le soutien du gouvernement populiste italien, se réduit désormais à une minorité radicalisée.

“Quand on attaque des policiers, des gendarmes, des bâtiments publics, que des commerçants voient le fruit de leur travail supprimé, évidemment il faut de la fermeté”, a affirmé M. Darmanin, ministre des Comptes publics.

Le gouvernement s’en est aussi pris à l’opposition, coupable à ses yeux de ne pas – ou du moins pas assez- condamner les violences. Son porte-parole Benjamin Griveaux a dénoncé “une capitulation morale et intellectuelle”, visant notamment Jean-Luc Mélenchon qui “a quitté le champ républicain”.

“Griveaux veut plus de respect pour la porte d’un ministère que Belloubet n’en a eu pour celle de chez moi. Sa porte est sacrée? La République c’est sa porte?”, a répliqué le chef de file de La France insoumise, dans une référence aux perquisitions à son domicile et au siège des Insoumis mi-octobre.

Le patron du parti Les Républicains (LR) Laurent Wauquiez a critiqué les mesures annoncées par le Premier ministre Edouard Philippe les jugeant “sans efficacité immédiate” et demandant le rétablissement de l’état d’urgence. Le Rassemblement national demande lui la dissolution de l’Assemblée nationale.

