Education : 3030 étudiants de l’université de Kindia reçoivent leurs diplômes de fin d’étude

La cérémonie de remise des diplômes de la 10ème promotion du système LMD de l’université de Kindia s’est tenue ce samedi 3 août 2019. Parmi 3665 étudiants sortants, seulement 3030 ont pu obtenir leurs diplômes après les différentes évaluations.

Reportée suite aux manifestations des étudiants, la remise des diplômes de cette 10ème promotion de l’université de Kindia a été effective ce samedi en présence de plusieurs autorités de la ville de Kindia. Longtemps reproché par rapport á l’authenticité de son doctorat, le recteur de l’Université de Kindia, Dr Jacques Kourouma a livré de sages conseils aux étudiants sortants.

« D’abord, je voudrais remercier tous les invités, les hauts gradés et leur souhaiter la bienvenue cet après midi en vue de remettre les diplômes aux étudiants de la 10ème promotion de l’Université de Kindia. Je voudrais remercier chaleureusement mes collaborateurs, les enseignants chercheurs de l’Université de Kindia de leur engagement indéfectible á former les cadres de demain (…) Aux étudiants, il y a beaucoup de péripéties mais c’est le résultat qui compte, je demande aux jeunes de ne pas entreprendre le chemin de la facilité, on compte sur eux. Le diplôme, c’est une chose et le marché de l’emploi en est une autre. Ce n’est pas parce que tu as fais histoire que tu dois travailler comme historien. L’université est une clé d’atteindre l’universalisme du monde », dit-il.

Les étudiants sortants sont au total de 3665 á recevoir leur diplôme en cette fin de cycle mais après les évaluations, 3030 seulement ont validé les différents cours et ont reçu leurs diplômes. Le représentant des étudiants, Fodéya Bangoura s’est exprimé en ces termes :

« Au nom de tous les étudiants sortants et á mon nom personnel, nous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour parmi nous á cette cérémonie de remise des diplômes. En ce jour inoubliable de notre histoire, nous voudrions rendre grâce á Dieu pour toutes les merveilles qu’il a réalisé du premier jour de la scolarisation jusqu’au jour d’aujourd’hui. C’est le lieu de remercier tous les parents, les encadreurs pour tout le soutien qu’ils nous ont apporté durant ces temps de souffrances et de galère. Ces années passées á l’université de Kindia furent denses, non seulement en rencontre et dans cette ambiance de stresse et de compétition de travail et l’effort. Au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes et rester solidaires. Nous pouvons être fiers de ces diplômes et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous voulons du fond du Cœur, tout en se mettant à genoux demander á l’autorité universitaire et á tous les formateurs les offenses commissent. Nous rendons un hommage á nos collègues qui n’ont pas pu vivre jusqu’au jour d’aujourd’hui. Que leurs âmes reposent en paix », ajoute -t-il.

A Rappeler que le problème concernant l’authenticité du doctorat du recteur de l’Université de Kindia avait été résolu par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Aboubacar Dramé, Correspondant régional á Kindia

