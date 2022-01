Éducation: 8.000 contractuels seront déployés sur toute l’étendue du territoire (ministre Hawing)

Après la préfecture de Boffa, le nouveau Ministre de l’Enseignement Pré Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A), Guillaume Hawing, à la tête d’une forte délégation de son Département, est arrivé cet après-midi du dimanche, 2 janvier 2022 dans la préfecture de Boké.

Objectif, toucher du doigt les réalités qui minent l’Ecole guinéenne et préoccupent le président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya.

Dès son arrivée, le ministre Hawing a été réceptionné par le gouverneur et le préfet de Boké, respectivement, Colonel Sékouba Trèsor Camara et Colonel Fodé Aboubacar Sylla.

Après un tête à tête avec les autorités administratives et éducatives, le MEPU-A a visité le célèbre Lycée Filira qui a été victime d’un incendie d’origine inconnue le 5 décembre 2021.

Conséquences: tables bancs, plafonds, documents administratifs et pédagogiques ainsi que des livrets scolaires partis en flamme.

Visiblement déçu, le ministre Hawing a demandé la poursuite des enquêtes pour dit-il, pouvoir situer les responsabilités de cet incendie d’origine criminelle.

Pour lui, « le constat est amer, alarmant, triste, monstrueux à cause des pertes qu’on ne peut plus reconstituer pour toute génération. »

Selon le ministre Guillaume, « l’Ecole guinéenne est un lourd héritage. »

C’est pourquoi, il promet, au nom du Gouvernement de la Transition, de déployer 8.000 enseignants contractuels sur toute l’étendue du territoire national.

Selon lui, le besoin d’enseignants se chiffre à 19.000.

Plus loin, le ministre de l’enseignement pré universitaire a également promis de renouer avec l’ENI et l’ISSEG pour récupérer des enseignants qui seront recrutés par voie de concoursà partir du mois de février 2022.

Pour lui, cette sortie permettra de résusciter l’Ecole guinéenne qui, d’après lui, était morte.

Avec l’avènement du CNRD aux affaires, rassure le ministre Hawing, le manque criard d’enseignants, de table-bancs et la vétusté des infrastructures scolaires seront bientôt, un souvenir lointain.

Du Lycée Filira construit en 1960, le ministre et sa suite se sont rendus dans la sous-préfecture de Kamsar, à quelques 50km du chef-lieu de la préfecture de Boké pour le même objectif.

Mamadouba Camara