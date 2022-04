Education : au collège AST, plus de 1500 élèves désertent les classes (les raisons)

En Guinée, pendant que certains quartiers même de la capitale crient au calvaire par manque d’établissements publics, le collège Almamy Samory Touré de Sangoyah se vide de ses élèves par la fermeture d’une dizaine de salles avec un effectif de plus 1.500 élèves, soit 392 bancs inoccupés depuis des années.

Chose qui s’expliquerait par l’arrêt des travaux de rénovation dû au manque de financement du projet par l’Etat, nous explique le proviseur principal dudit Lycée, Ahmed Moussa Touré.

« Les travaux de rénovation des différents bâtiments ont commencé depuis maintenant des années, mais le problème persiste et jusqu’à ce jour les salles de classe sont fermées, en tout cas les travaux sont suspendus depuis le temps de Dr Bano », a fait savoir le proviseur principal

Le proviseur principal du lycée AST de Sangoyah a fait remarquer qu’il a écrit au ministère de l’Enseignement mais sans suite. « Nous avons écrit au ministère de l’Enseignement, c’est là qu’on me fait savoir qu’il y a un manque de financement donc l’ingénieur détient les clefs, qu’il viendra d’un moment à l’autre terminer son travail, mais jusque-là aucun signal. Le comble est qu’il a les clefs et les salles ne peuvent être utilisées », a-t-il ajouté.

Dos au mur par le surnombre, le proviseur nous explique comment il fait face aux pléthores dans son établissement jusque-là. « Pour un début, nous évoluons avec un effectif pléthorique avec près de 3000 élèves dans le un seul bâtiment. C’est par après que nous avons jugé nécessaire d’envoyer une partie de l’effectif au collège Boubacar Biro. Cependant, le nombre qui est respecté ne peut pas évoluer avec un cycle normal. Donc, on a dû réduire en faisant deux groupes du matin au soir (08h-14h et 14h-18h) pour soulager l’ensemble des élèves pour une meilleure compréhension », a déclaré le proviseur principal.

Par rapport au cycle épuisant de service, soit 10h au minimum, Mr Condé dit avoir contacté les autorités éducatives sans gain de cause et suggère : « A chaque fois que j’ai l’occasion, j’adresse une lettre aux autorités pour expliquer notre situation mais sans résultat. Cependant s’ils ne peuvent pas terminer et qu’ils donnent l’opportunité au moins aux élèves d’étudier dans les salles puisque les bancs sont en bon état afin d’éviter de refuser les nouvelles inscriptions. »

A noter que cette réalité est d’actualité dans cet établissement depuis maintenant 5 ans et les élèves ne cessent de se faire repousser par faute de surnombre dans les différentes salles de classes.

Mariame Mayi Cissé