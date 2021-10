Education/Boké : le préfet visite le lycée régional d’excellence qui se trouve dans un état piteux

Le nouveau préfet de Boké, Colonel Fodé Aboubacar Sylla a visité ce mardi 26 octobre 2021, le lycée régional d’excellence de Boké construit depuis 2012, à la faveur de la célébration du 54è anniversaire de l’indépendance nationale à Boké.



Dans ce périple, le préfet était accompagné du Directeur préfectoral de l’éducation (DPE), le secrétaire général chargé des Affaires administratives au niveau de la préfecture de Boké, Elhadj Lancinè Diakité et du Directeur préfectoral de l’Habitat, Randy Gamamy.



Le constat révèle que tout est à reprendre pour rendre opérationnel ce lycée régional d’excellence de Boké. Cet édifice comportant neuf (9) salles de classe et un logement pour le personnel, est aussi abandonné aux saletés de toutes sorte, eaux usées et stagnantes, à la moisissure. Bref, aux intempéries de la nature.



Au-delà de cet état honteux, ledit lycée régional souffre du manque d’accès et du personnel compétent et motivé.

Après la présente visite, il est prévu l’élaboration d’un rapport détaillé pour rendre fonctionnel ce bijou.



A noter que le lycée régional d’excellence de Boké est transformé en logement au su et au vu de l’administration scolaire régionale.

Mamadouba Camara