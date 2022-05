Education : c’est parti pour la 4è édition de l’Objectif 224 Bac qui se tiendra, à Macenta

Après les éditions précédentes tenues dans les villes de Mamou, Faranah, Dinguiraye, Dabola Tougué et Koubia, la structure Kharan à travers l’initiative d’Objectif 224 Bac a lancé sa 4ème édition ce samedi 7 mai 2022, à Conakry.

Durant 2 semaines (du 30 mai au 17 juin 2022) de 8h à 18h et même les nuits, cette structure qui accompagne l’éducation guinéenne le mieux qu’elle peut entend aider cette année les candidats de Macenta qui, avec un effectif de 2415 candidats a fait 99 dont 14 filles admis soit 4,6% aux examens de la dernière session (2020-2021), dans toutes options confondues.

A en croire ces volontaires, selon le constat fait sur le terrain, l’année dernière laisse à désirer. « A Koubia et à Tougué, nous pensons que le problème était plus grave qu’on nous présentait. Les conditions dans lesquelles les élèves étudient là-bas et les conditions dans lesquelles ils organisent les examens, ce sont des conditions inadmissibles. C’est un problème structurel et je pense que l’État devrait exister là-bas particulièrement dans le secteur de l’éducation. »

Le coordinateur du projet, Mohamed Aly Condé croit savoir derrière ce faible résultat, qu’il y a une difficulté dans cette préfecture située au sud de la Guinée, avant d’expliquer pourquoi le choix est tombé sur Macenta cette année ?

« Notre choix porte sur la dernière préfecture du pays ou sur la dernière région du pays en terme de résultats obtenus pour y aller. Et cette année, on a mobilisé 35 enseignants volontaires pour faire réviser nos frères candidats aux baccalauréats de Macenta pour une période de 15 jours, pour voir ce que ça va changer comme dans les années précédentes », a-t-il fait savoir.

Poursuivant son intervention, Mohamed Aly Condé a expliqué ses motivations et de l’innovation pour cette 4ème édition. « Donc, c’est ce qui nous motive à aller apporter un appui pédagogique à ces frères qui se trouvent du côté de Macenta. Cette année, ils sont au nombre de 2156 candidats à Macenta dans les six lycées. Parmi lesquels, il y a le lycée Kabral et Yolobome qui ont plus d’effectifs à Macenta. Donc, nous décidons d’aller à ce niveau apporter un appui pédagogique. Cette année, on a mis en place des chefs d’unités pédagogiques, nous ne partons pas pour donner des cours, nous, nous faisons réviser, c’est l’État qui donne des cours. Même si on voudrait donner des cours, on n’a pas beaucoup de temps. Donc la solution, on choisit tous les anciens sujets qui sont venus aux baccalauréats et on travaille là-dessus pour faire travailler les enfants sur ces différents sujets. Chaque sujet rapporte à une partie du programme. Donc, cela nous permet à travers les sujets de faire comprendre les parties les plus importantes du chapitre du contenu des programmes dans la matière », a-t-il poursuivi.

Au retour de Macenta cette année, Macenta, dit-il il, entend organiser un plaidoyer de l’éducation. « Nous pensons que nous avons capitalisé beaucoup d’expérience durant 4 années d’expériences. Nous pouvons inviter les partenaires techniques, les amis de l’école, l’environnement de l’école et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour un changement positif de l’école. Nous pouvons leur réunir et les expliquer sur ce que nous avons vu à l’intérieur du pays et surtout attirer l’attention dessus afin qu’ils puissent faire ce qu’ils peuvent afin que la situation change… »

Pour finir, ces volontaires de l’éducation sollicitent l’aide de toutes les bonnes volontés pour la réussite du projet.

Mamadou Yaya Barry