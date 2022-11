Education : Colonel Doumbouya offre 10 véhicules tout-terrain au Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire

Dans le but d’accroitre ses capacités opérationnelles, le département en charge de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation a reçu dans la matinée de ce samedi 26 novembre 2022, les clés de dix véhicules tout-terrain (Toyata Hilux).

C’est un geste du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui vise à permettre aux travailleurs de ce département de mener à bien leurs différentes missions sur le terrain. Et c’est le Directeur général des garages du gouvernement, Abdoulaye Senkoun Kaba qui a officiellement remis ces véhicules au ministre Guillaume Hawing, qui avait à ses côtés plusieurs cadres de son département.

Dans son intervention de circonstance, le patron des garages du gouvernement a, au nom du président de la transition salué le ministre Hawing et ses cadres pour le ‘’bon’’ travail qu’ils ne cessent d’abattre en vue de qualifier davantage le système éducatif guinéen.

« Le président de la transition a jugé utile d’offrir 10 véhicules au Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire pour la simple raison que chaque pays ne vaux que ce que vaux son éducation. Vous n’êtes pas sans savoir que ce département fait un très bon boulot aujourd’hui. Et en un an, il y a eu beaucoup de progrès dans l’éducation guinéenne. Sur ce, le travail ne peut pas être bien fait sans moyen de mobilité et sans logistique. C’est pourquoi, le président Mamadi Doumbouya a décidé d’offrir ces dix (10) véhicules au département pour qu’un enfant de Conakry soit au même niveau d’éducation qu’un enfant de N’zérékoré ou de Kankan », dira Abdoulaye Senkoun Kaba.

Heureux de recevoir ce geste présidentiel, le ministre Guillaume Hawing n’a pas manqué de mots pour magnifier les efforts du président Doumbouya en faveur de l’éducation guinéenne.

« Ces dix véhicules constituent un défi. C’est pour dire allez-y, foncez et faites encore, continuez sur votre travail. Aucune œuvre humaine n’est bonne à 100%. Ça, c’est un signal fort encore, et nous sommes très contents. Tout ce qu’on peut promettre, c’est qu’on fera tout pour redoubler encore d’effort. Avec ces véhicules, nous irons partout à travers le pays pour toucher du doigt, les réalités de l’éducation guinéenne… »

