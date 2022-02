Éducation : « Epelle-moi », un concours d’orthographe pour booster le niveau des apprenants guinéens

Pour revaloriser l’orthographe dans les écoles et améliorer le niveau scolaire en Français des élèves guinéens, l’association ‘’Une chance pour tous’’, en collaboration avec Nimba Network Group, a lancé le samedi 19 février à Conakry, la première édition du concours national d’epellation Guinée « Epelle-moi ».

Un jeu d’orthographe lexicale se déroulant à l’oral, destiné aux élèves du primaire et du collège, du CM2 à la 3ème dont le but est de revaloriser l’orthographe dans les écoles par le jeu auprès des apprenants. Pour cette première édition, « Epelle-moi » met en compétition plus de 200 élèves issus de 18 établissements publics et privés de la capitale dont entre autres le

groupe scolaire Koumandjan Kéita, Saint Georges, l’école primaire de

Kipé et le lycée libanais de Conakry.

Selon Tamba Emmanuel Milimono, membre du comité d’organisation, l’idée de l’organisation d’un tel concours est due au fait que : « On a remarqué qu’avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les enfants perdent de plus en plus le niveau d’apprentissage de la langue française, à cause des abréviations et aujourd’hui ils ne savent plus comment s’écrivent ou se prononcent certains mots. Donc on a dit qu’il faut mettre à la disposition des établissements un outil didactique qui allait permettre aux enfants de se mettre à niveau dans la langue française non seulement, mais aussi de découvrir les nouveaux mots », a-til expliqué.

Comprenant différentes phases d’élimination progressive, phase éliminatoire, demi-finale et finale, le concours »Epelle-moi » promeut le bon usage de la langue française et vise à valoriser l’apprentissage de l’orthographe dans les établissements scolaires de Guinée. Le principe du jeu est quant à lui basé sur l’épellation de mots tirés au sort par le jury, selon le niveau du candidat sans

commettre d’erreur et dans un temps imparti. Cela pour permettre aux candidats le temps de la compétition de se tester, de s’amuser et

d’apprendre autour de mots sélectionnés pour l’occasion, résolument ludiques, simples d’apparence mais malicieux !

Pour cette première phase éliminatoire, si certains élèves, comme Foulématou Diallo, se retrouvent à continuer la compétition en ayant été finaliste, la chance n’aura pas été du côté d’autres élèves. C’est le cas de Loubna Woreba Barry, élève en classe de 6e année à l’école Koumandjan Kéita sortie vaincue. « J’avais beaucoup révisé mais j’étais stressée. J’ai révisé avec mon père, ma grand-mère et mon grand-père. J’ai été très heureuse pour la participation, mais un peu malheureuse quand j’ai perdu », explique-t-elle.En attendant la grande finale prévue le 19 mars prochain, les encadreurs des établissements concernés ont expliqué leurs stratégies de préparation.

« Le tournoi s’est préparé de manière très sérieuse. On a pris beaucoup de temps pour les élèves. On leur a expliqué le règlement. Et ce n’est pas facile parce qu’au début, ils doivent répéter le mot, l’épeler et ensuite le réprononcer. Donc ce n’était pas évident de suivre ces règlements-là. Mais je sais que ce sont des élèves, je pense qu’ils ont compris. Mais avec l’émotion et le stress, c’est autre chose », a déclaré Noëlle Achème Directrice du Lycée Libanais de Conakry.



Avec 3 participants par classe (niveau) pour chaque école, chaque niveau aura un vainqueur et le vainqueur de chaque section participera à la grande finale qui primera un lauréat qui remportera le prix de l’As des mots.

Les premiers de chaque niveau recevront une récompense minimale de 5

millions GNF chacun ainsi que divers cadeaux.

Maciré Camara



+224 628 112 098