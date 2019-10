Education et technologie : lancement à Conakry de la 3è édition d’Africa Code Week

La troisième édition d’Afrca Code Week (ACW) a été lancée ce mercredi 23 octobre 2019, au lycée 2 octobre de Conakry. Africa Code Week ou la semaine du codage africain est un projet qui vise booster les connaissances des élèves en codage informatique. En Guinée, ce projet vise aussi à renforcer les capacités informatiques de dix mille élèves pour cette année, après avoir formé 1500 élèves l’année dernière. « Les acquis que nous avons faits depuis les années passées, visent à initier le maximum que possible d’élève au codage, il y a des enfants qui ont compris et cette année, nous voulons faire la même chose. Notre objectif principal, c’est d’initier les enfants à bas âge, c’est-à-dire qu’on n’attend pas à ce qu’ils soient à l’université pour les outiller en informatique. Nous voulons former tous les élèves, de Conakry à Yomou. Donc progressivement, on va augmenter le nombre pour atteindre tout le monde », a expliqué Alpha keïta, l’ambassadeur de ce programme en Guinée. Le projet CAW va intervenir dans deux écoles pour chaque commune de Conakry et sera élargi dans tout le pays. Le projet va outiller les jeunes au codage et aux compétences numériques en mettant l’accent sur l’éducation des filles, renforcer les capacités pédagogiques locales par le biais de formations de formateurs, soutenir l’émergence d’une culture de formation intra et inter-communautaire partout en Afrique, Faciliter l’intégration des Compétences numériques et du codage aux programmes scolaires et d’impacter durablement la jeune génération. Abdoulaye Diarougha Diallo, Directeur national de l’enseignement secondaire qui a présidé la cérémonie de lancement a tenu à féliciter les infinitaires du projet qui selon lui, viennent au chevet du ministère dans le cadre de son volet programmation. « Aujourd’hui, nous sommes à un tournant qui prouve une fois de plus, l’importance de la technologie dans la qualification des ressources humaines d’un pays en voie de développement comme le nôtre. La fondation AFRICA CODE WEEK, une ONG à but non lucratif, vient au chevet de notre département dans son volet initiation à la programmation, objet pour améliorer les compétences des enseignants et élève dans les domaines de la technologie. L’objectif est de les initier à la programmation, objet de compétences en informatique, nécessaires pour réussir au 21ème siècle. Donc on ne peut que féliciter cette ONG qui se fixe pour objectif de former au moins dix mille élèves », a-t-il dit. Le projet Africa Code Week a été lancé en 2015 par le département de la responsabilité sociétale d’entreprise de SAP Dans le cadre de son engagement envers la croissance en Afrique. Thierno Sadou Diallo +224 626 65 65 39