Education: importante annonce pour les contractuels…

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation remercie tous les diplômés qui, de toute bonne foi ont postulé pour être des contractuels et ont effectivement servi en classe pour y donner des cours.

Le Gouvernement est heureux d’informer les intéressés qu’il leur sera payé à compter du jeudi 27 Décembre 2018 une prime d’encouragement et d’accompagnement en attendant leur engagement comme contractuels d’État après évaluation.

Chaque bénéficiaire recevra la dite prime à partir de son établissement.

Les pièces exigées sont les suivantes :

1- le registre de contrôle de présence ou le cahier de textes de l’établissement de l’intéressé

2-le cahier de préparation de l’intéressé visé par le chef d’établissement ou son adjoint

3-la note de service d’affectation de l’intéressé dans l’établissement scolaire

4-le certificat de prise de service de l’intéressé

5-une pièce d’identité du bénéficiaire

Les Inspecteurs Régionaux de l’Education (IRE), les Directeurs préfectoraux et Communaux de l’Education (DPE/DCE) sont invités chacun en ce qui le concerne à prendre toutes les dispositions nécessaires sous les auspices des autorités régionales, préfectorales et communales en vue d’une application stricte des présentes instructions.

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation