Éducation : Innovent Group Services SARLU fait un don de 1000 tenues scolaires au MEPU-A

Dans le souci d’accompagner l’État guinéen et les parents d’élèves dans les fournitures scolaires, la Société Innovent Group Services SARLU, évoluant dans la production en chaîne dans diverses activités, a offert mille (1000) tenues scolaires au Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A).

La cérémonie de remise des tenues estimées à 106 430 000 s’est déroulée ce mercredi, 17 novembre dans l’enceinte de l’Institut national de recherches et d’actions pédagogiques (INRAP).



Prenant la parole, le Président Directeur Général (PDG) de Innovent Group Services SARLU, a remercié l’ensemble de ses collaborateurs avant de rappeler l’objectif du don à l’endroit des enfant de l’élémentaire et du secondaire : « Il est important de rappeler que notre système éducatif a besoin d’énormes réformes notamment sa qualification vers l’excellence. C’est pourquoi, nous nous inscrivons dans cette logique pour appuyer le gouvernement guinéen dans cette vaste réforme…C’est pour accompagner les nouvelles autorités dans l’atteinte de leurs objectifs que nous décidé en tant que jeunes entrepreneurs guinéens, à travers notre société Innovent Group Services SARLU d’appuyer le CNRD dans le secteur de l’éducation notamment par la fourniture de 1000 tenues scolaires pour la session 2021-2022, le montant de ce don s’élève à 106 430 000 Gnf », a expliqué Youssouf Fofana, le PDG de Innovent Group Services SARLU avant de solliciter une collaboration avec le MEPU-A « M. le ministre, nous sollicitons un partenariat avec votre département dans le cadre de la fourniture des tenues scolaires, mais aussi dans d’autres domaines comme le BTP, la menuiserie, la chaudronnerie, l’Alu-Vitrerie, la Briqueterie, etc…»

Présent à la cérémonie de remise, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing, a, au nom du président de la République, du Premier Ministre, de son département et à l’ensemble des membres du gouvernement, remercié les donateurs « C’est une joie immense, 1000 tenues c’est beaucoup, ne pensez pas que vous venez d’aider 1000 élèves mais vous venez d’aider tout le pays…Vous avez pensé aux pauvres. C’est Dieu qui va vous récompenser. Le ministère pour ce qui est de son côté fera tout pour vous accompagner dans vos différents projets », a souligné le ministre

Mamadou Yaya Barry

