Education : Kadiatou Bah trimballe Aboubacar Soumah en justice

Dans un communiqué parcouru par Mediaguinee, les membres des bureaux Exécutifs Nationaux de l’USTG et du SLECG ont annoncé jeudi une plainte de dame Kadiatou Bah contre ‘’les camarades Aboubacar Soumah secrétaire Général du SLECG et Mohamed Bangoura, secrétaire chargé à la Communication du SLECG et de l’USTG devant le tribunal de première instance de Dixinn’’.

L’audition, précise le communiqué, des deux camarades se tiendra le mardi, 23 Juillet 2019 à 8 heures.

Plus loin, les bureaux Exécutifs Nationaux de l’USTG et du SLECG ont demandé à ‘’l’ensemble des travailleuses et des travailleurs de Guinée de se tenir mobilisés pour accompagner nos vaillants combattants au TPI de Dixinn’’.

Récemment, dans une envolée lyrique, Aboubacar Soumah qui dénonçait la reconnaissance du Slecg de Kadiatou Bah par l’Internationale de l’Education (IE) avait accusé la dame dans un organe de la place d’user de ses amitiés (les termes ont été atténués) avec des responsables des institutions pour imposer sa structure.

Issa