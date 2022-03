La finale de la première édition du concours orthographe « Epelle-moi » s’est tenue ce samedi 19 mars à Conakry. Organisé par l’association « Une chance pour tous » en collaboration avec Nimba Network Group, le concours « Épelle-moi » est un jeu d’orthographe lexicale qui se pratique à l’oral pour des élèves de la 6ème année et des collégiens de la 7ème à la 10ème année. Il se donne pour objectif de revaloriser l’orthographe dans les écoles et améliorer le niveau scolaire en français des élèves guinéens.

Selon Tamba Emmanuel Millimono, membre du Comité d’organisation du Concours « Epelle-moi Guinée », l’objectif du concours est de réconcilier les enfants avec l’orthographe : « On est parti d’un constat pour l’organisation de ce concours. On a remarqué qu’avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les enfants, avec les SMS et les abréviations, perdent de plus en plus la maîtrise de la langue française. Donc, on s’est dit qu’il fallait mettre à la disposition des établissements un outil didactique et ludique qui va non seulement permettre aux enfants de se ré intéresser à la lecture, mais aussi améliorer leur orthographe. D’où l’initiation de ce concours. Donc, l’objectif, entre autre, c’est de les ramener à réapprendre la langue française, s’intéresser à la lecture, renforcer leur parcours scolaire, renforcer leur prise de parole en public, parce qu’ils sont obligés d’épeler les mots qu’ils sont tenus de prononcer très bien, mais aussi leur permettre de gérer leur stress. Le concours est inclusif. On a non seulement les écoles privées et publiques. Pour cette phase finale, nous avons 18 écoles qui sont représentées. Il y aura 5 gagnants, soit un gagnant par niveau, notamment la 7ème, la 8ème, la 9ème et la 10ème. Et au-delà de cela, nous avons une grande finale qui récompense le gagnant des gagnants », a-t-il expliqué.

Pour cette phase finale, 18 écoles ont été représentées et le concours récompensera 5 gagnants, soit un gagnant par niveau. Mais également au-delà de ces 5 gagnants, une grande finale récompensera le gagnant des gagnants appelé l’As des mots. À en croire Boubacar Diallo, membre du Jury, le niveau intellectuel des candidats est au beau fixe : « Les élèves ont déjà reçu il y a 48 heures, la liste de tous les mots. Donc, on ne fait que les confronter. Et nous prenons ces mots de manière aléatoire, il y a assez de mots dans un panier, on sélectionne un mot, le candidat qui est en face, on lit le mot et ensuite le candidat épelle. Si c’est conforme, on dit correct et si ce n’est pas conforme, on dit incorrect. J’avoue que les candidats méritent parce que nous avons carrément vidé notre banque de mots. On était obligé de recourir à d’autres mots. C’est pour vous dire que le niveau est vraiment là et c’était vraiment rude avec 6 à 7 tours parfois. Et si on a ces résultats aujourd’hui, c’est parce que les enfants lisent. Au total, il y avait 200 mots mais on a pris 150 autres mots et c’est avec ça qu’on a pu les départager. On peut dire qu’avec ce concours, le niveau de l’élève guinéen s’améliore », a-t-il estimé.

Après une rude compétition, Kankou Kaba, élève au lycée Sainte Marie de Dixinn a remporté le concours pour le niveau de la 9ème année. Très heureuse, elle remercie ses parents et ses encadreurs

« J’aimerais remercier ma famille, ma mère, mes amis, mon école, mon surveillant et tous ceux qui m’ont soutenu jusqu’à ce que j’en arrive ici. Je les remercie vraiment. J’ai fait des répétitions avec mes amis, avec mon surveillant, avec mes sœurs et d’autres personnes qui m’ont beaucoup aidé. Je souhaite du courage à tous ceux qui n’ont pas eu la chance de gagner. Il y a l’année prochaine, lors de la deuxième édition, ils pourront gagner aussi », a-t-elle déclaré.

À préciser que les premiers de chaque niveau recevront une récompense minimale de 5 millions GNF chacun ainsi que divers cadeaux.

Maciré Camara

