Education : la fondation des écoles Ahmadou Dieng vole au secours des élèves de Gaoual

Améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et pré-universitaire en Guinée, tel est le souci qui anime la fondation des écoles Ahmadou Dieng. Après avoir visité plusieurs établissements secondaires dans les préfectures à faible taux de réussite aux examens nationaux, une délégation de l’université Ahmadou Dieng s’est rendue récemment dans la préfecture de Gaoual, située à plus de 400 km de la capitale Conakry, pour échanger avec les autorités éducatives et les citoyens de cette localité.

Le constat révélé est que, malgré les réformes entamées et les efforts consentis par le département en charge de l’éducation nationale, il y a un manque criard de professeur, surtout dans les classes d’examen, qui impacte négativement la bonne formation des élèves, futurs étudiants et cadres. Face à cette situation alarmante, la fondation des écoles Ahmadou Dieng, soucieuse de la formation des enfants de Guinée en générale et de Gaoual en particulier se propose de venir au secours des autorités de Gaoual en organisant des séances de révision gratuite pour les candidats au brevet et au BAC, et contribuer aussi à la prise en charge des professeurs et accorder des bourses d’études pour les lauréats de cette préfecture au campus de l’université Ahmadou Dieng de leur choix.

Les autorités de Gaoual à tous les niveaux ont salué l’acte de solidarité de madame Dieng née Ramatoulaye Sow, fondatrice des écoles Ahmadou Dieng, originaire de cette ville, à sa juste valeur. De nos jours, la fondation Ahmadou Dieng à 5 campus universitaires et établissements scolaires à travers le pays.

Kalidou Diallo