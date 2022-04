Education: le Consortium SMB-WINING offre des kits scolaires à plus de 1000 élèves de Boké et Télimélé 

Afin de promouvoir l’excellence et encourager les jeunes talents en milieu scolaire, le Consortium SMB-Wining a lancé ce mercredi 23 mars 2022, une vaste opération de distribution des fournitures scolaires à 1.492 meilleurs élèves évoluant dans 67 écoles dont 63 au niveau de la préfecture de Boké.



Le coup d’envoi de cette action de solidarité d’envergure a été donné par le directeur préfectoral de l’éducation (DPE), Ibrahima Fofana à l’école primaire de Katougouma, commune rurale de Tanènè dans la préfecture de Boké.

C’était en présence d’une délégation de la direction générale du Consortium SMB-WINING, des membres de l’association des parents et amis de l’école (APAE), des notabilités, de la direction et du personnel de l’école ainsi que les parents des élèves bénéficiaires.

Selon le responsable du département des Relations communautaires du Consortium SMB-WINING, N’Famara Kourouma, le don est composé de stylos, de cahiers et autres fournitures scolaires pour 1.492 élèves répartis entre 67 écoles, dont 4 à Santou dans la préfecture de Télimélé, l’une des zones d’opération de la SMB.

Depuis son implantation en 2014 à Boké, le Consortium SMB-Wining, au-delà de la distribution des lampes solaires, de construction de forage, d’aménagements de routes rurales et tant d’autres gestes humanitaires, a déjà rénové, sur fonds propres, une dizaine d’écoles et en a construit sept (07) dans la préfecture de Boké.

M. N’Famara Kourouma a réitéré l’engagement de Consortium à œuvrer pour souvenir l’école Guinéenne en encourageant les apprenants.

Le vice-président du district de Katougouma, Amadou Diallo se réjouit du don et demande à la jeunesse de coordonner les efforts pour le développement inclusif de Katougouma en liesse.

Présent à la cérémonie directeur préfectoral de l’éducation (DPE) a indiqué que l’école de Katougouma doit comprendre la portée morale et éducative de ce don de fournitures scolaires destinées aux meilleurs élèves des communautés impactées par l’exploitation minière. Il a remercié le Consortium SMB-Wining pour ses multiples gestes en faveur de l’école guinéenne qui lui restera reconnaissante.

De l’avis de M. Fofana, la SMB est connue dans la région pour ses gestes humanitaires au bénéfice de la population de Boké.

Le DPE invite les encadreurs et les parents d’élèves à veiller sur l’éducation scolaire de leurs enfants pour favoriser l’émulation en milieu scolaire.

Et d’ajouter que les appuis constants du Consortium SMB-WINING a un impact positif sur le système éducatif en pénurie de mobiliers et d’infrastructures.

Le Coordinateur Adjoint du Consortium SMB-WINING, M. Zhang a expliqué que l’objectif de ce projet est d’encourager tous les élèves à bien étudier pour bénéficier des opportunités de la vie et pourquoi pas changer leur vie à travers l’Education et la Formation sur lesquelles repose le développement.

L’éducation dit-il, est la première richesse d’un homme où qu’il soit sur cette terre.

Au nom de ses collègues bénéficiaires, Hawa Touré élève en 6ème année à l’école primaire Katougouma Laïc a remercié le Consortium SMB-WINING pour cet autre cadeau destiné à encourager les meilleurs élèves.

Mamadouba Camara, Boké