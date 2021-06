Education : le Groupe scolaire Ibrahima Baba Kaké tient sa première journée culturelle et scientifique

Le groupe scolaire Ibrahima Baba Kaké a tenu la première édition ce samedi 12 juin 2021 de sa journée culturelle et scientifique. Une initiative née de l’ambition de faire dudit groupe scolaire, une école de référence, celle qui donnera les formations de meilleures qualités aux élèves, celle qui fera des succès dans les différents examens nationaux et celle qui remportera des compétitions inter-écoles grâce au travail acharné des enseignants, au courage et à la ponctuation des élèves et surtout à la rigueur des responsables de l’école.

Organisée en partenariat avec la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG), l’Action des Femmes et Filles de Guinée (AFFIG), Alliance des Jeunes pour l’Appui à la République (AJAR) et l’AGUICOPS, cette activité se donne pour objectif de procéder à l’évaluation des niveaux des élèves, de leur capacité organisationnelle, pour connaitre leur niveau d’engagement afin de s’inscrire dans la dynamique de perfectionnement et de créativité.

Ils étaient plus de 500 élèves, encadreurs, parents d’élèves et invités à prendre part à cette première édition. Dans son discours de circonstance, Charles Jérôme Quenum, Directeur général du Groupe scolaire Ibrahima Baba Kaké, a rappelé que cette journée a été précédée par des journées de formation.

« Suite à notre planning en conformité avec le programme de l’année 2020-2021, après 6 mois de dur travail en classe, la direction de l’école en collaboration avec le club culturel et les personnes de bonne volonté, avons voulu détendre les élèves avec des jeux scientifiques tout en restant dans le cadre de la formation et de l’apprentissage. Cette journée culturelle a été précédée des séances de formation du développement des élèves en management, en leadership dans la gestion des équipes de travail, suivi d’un temps d’activités sportives et aujourd’hui pour couronner ces diverses activités, nous terminons par les exercices scientifiques et culturels dans le strict respect des gestes barrières sanitaires. Comme pour être en harmonie avec cette pensée de Michel Montaigne dans ses essais de réforme du système France au XVIème siècle « Un esprit saint dans un corps saint ». Ceci pour dire que le G.S.I.B.K a une très grande ambition dans l’éducation et dans la formation de nos enfants », a-t-il expliqué.

Au nom des élèves de l’établissement, Saratou Chérif Haïdara, a assuré les encadreurs du respect et de la reconnaissance des élèves à leur endroit.

« C’est le lieu pour nous de témoigner du haut de cette tribune, des efforts que la fondation et nos encadreurs sont en train de fournir pour nous donner une formation de qualité et exceptionnelle en vue de nous préparer à affronter la vie professionnelle future. La rigueur, l’attention, les formations extrascolaires, le respect des normes environnementales, le travail, l’assiduité, sont entre autres les valeurs intrinsèques de notre école. Nous, élèves du Groupe scolaire IBK, sommes conscients du travail formidable de nos enseignants, c’est pourquoi à notre tour, nous leur resterons redevables, nous leur devons, respect, honneur et considération. Cette activité à la fois scientifique et culturelle nous permettra de découvrir le talent et le mérite de chaque élève, d’en connaitre également les failles et d’en trouver des solutions », a-t-elle assuré.

Pour Alpha Bayo, porte-parole de la fondation du Groupe Scolaire lbrahima Baba Kaké, les réformes entamées se poursuivront aussi longtemps que possible à la grande satisfaction des parents d’élèves

« Les réformes entamées vont se poursuivre aussi longtemps possible pour parvenir à la satisfaction générale des parents, à une meilleure formation des élèves et surtout au respect des exigences du gouvernement, du Pr Alpha Condé dans sa politique générale de l’éducation. Comme disait NELSON MANDELA, « l’Education est l’arme la plus puissante pour changer le monde ». Histoire de vous dire que le groupe Scolaire Ibrahima Baba Kaké est résolument engagé dans le même sens en vue d’assurer un avenir radieux pour tous les enfants de notre nation. Nous avons fait des pas, le chemin est encore long, ensemble nous pourrons relever les défis », a-t-il estimé.

Maciré Camara

