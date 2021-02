Education : le groupe scolaire Saint Georges inaugure un nouveau bâtiment R+3 flambant neuf

Fondé en 1994 par feu Georges Faraguet Gandhi Tounkara et sa femme Mme Tounkara Mariame Diallo, le complexe scolaire Saint Georges sis à Taouya a inauguré ce samedi, 27 février 2021, un nouveau bâtiment R+3 composé de 22 salles de classes et 4 bureaux pour une capacité d’accueil de 880 apprenants.

De nos jours, il (groupe Saint Georges) est implanté sur 4 sites à savoir 2 à Taouyah et 2 à Sonfonia et il compte à date, 3338 élèves, dont 1896 filles et 179 enseignants et personnels d’encadrements. Cette cérémonie a commencé par les chants notamment, l’hymne national de Guinée et l’hymne national de Saint Georges, des slames pour rendre des vibrants hommages à feu Georges Faraguet Gandhi Tounkara, mais aussi des témoignes de parents d’élèves, de professeurs et anciens élèves.

Cette rencontre inaugurale a connu la présence du ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Pr Bano Barry, la direction de la BICIGUI, la représentante de l’Agence française de développement, du représentant du Ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement, le chef quartier de Taouya, des parents, des anciens élèves, du personnel de l’éducation et de l’encadrement dudit établissement.

Prenant la parole, le proviseur du lycée Saint Georges, Diallo Boubacar Daka, a tenu à mentionner : « Au nom de tous mes collaborateurs et en ma qualité de proviseur, je voudrais vous adressez mes sincères remerciements pour votre déplacement malgré vos calendriers très chargé, cela montre l’intérêt et l’engagement, que vous avez pour notre. »

La fondatrice, Mme Tounkara Mariame Diallo a pour sa part, rendu grâce à Dieu qui a permis cette auguste assemblée, mais aussi la réalisation de cet nouvel édifice avant de rappeler : « Il y a 29 ans une fille, qui rêvait de travailler dans une structure scolaire sans aucune expérience dans le domaine épousa un jeune homme passionnée de l’éducation et du service de la communauté. Notre sujet de prédilection était : école, enseignement, éducation, jeunesse positive, etc… Mon époux Georges Faraguet Gandhi Tounkara, paix à son âme, fut mon mentor, il m’a modelée et m’a formée. Je vous demande une minute de silence en sa mémoire », a-t-elle formulée.

Poursuivant, elle dira que « notre institution est un ensemble scolaire ouvert à tous. La continuité entre les différents niveaux, maternelle, primaire, collège lycée, enseignement technique et supérieur s’avère rassurante pour les parents et favorise le suivi des enfants et la personnalisation des relations. La fidélité des parents et l’adhésion à notre projet éducatif sont les bases sur lesquelles repose notre réussite », s’est-elle réjouit.

Aujourd’hui, dit-elle, « je récents beaucoup de fierté pour ses réalisations, je récents aussi beaucoup de gratitude envers mes collaborateurs qui depuis 27 ans travaillent durement pour des meilleures résultats à la notion. C’est pour nous permettre à nos élèves et à nos enseignants de travailler dans les conditions optimales. Si on a investi un capital aussi important pour construire une école comme ça, ça veut dire qu’on va mettre les moyens pédagogiquement pour que les résultats suivent. »

Pour Cheikh Mohamed Tidiane Sampil, ancien élève à Saint Georges, « Saint Georges a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui, il m’a permis d’être lauréat quand je faisais le brevet. J’ai été 3è de la ville de Conakry. Saint Georges vous pousse à l’excellence, il vous pousse à donner le meilleur de vous même. »

Mamadou Yaya