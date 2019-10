Education : le lions Club vole au secours de l’école primaire de Kassa

Le lions club Conakry réveil a procédé ce samedi 20 octobre, à la remise d’un don de fournitures scolaires à l’école primaire de Kassa. Ce don est composé de 800 cahiers de 100 pages, 720 crayons, 1000 stylos, 350 gommes, 500 couvertures pour les cahiers et 240 tailles-crayons.

Le lions Club Conakry réveil compte par ce don, accompagner les populations insulaires de Kassa pour un meilleur rendement dans cette école qui, depuis deux années consécutives, enregistre les pires résultats de son histoire lors de l’examen scolaire d’entrée en 7ème année.

« Nos actions vont à l’endroit de nos communautés qui sont dans le besoin. Nous avons identifié Kassa comme une école qui est dans le besoin et qui a besoin de soutien. C’est dans ce cadre que les lions de Guinée ont fait des accompagnements nécessaires pour que nos actions portent fruit au niveau de cette école et nos actions pour cette école sont récurrentes. C’est-à-dire que chaque année, nous menons une action pour cette école », a dit Housein Sylla, secrétaire du lions club Conakry réveil.

En plus de ce don, le lions club Conakry réveil finance la construction d’une clôture pour éviter la déperdition scolaire. La pose de la première pierre de cette clôture a été effectuée en marge de la cérémonie de remise de don.

Pour le directeur de l’école primaire de Kassa, le lions club vient régulièrement en aide à son école et ce, depuis trois ans. « C’est un sentiment de satisfaction pour moi le directeur, pour les parents d’élèves et toute la population. Le lions Club n’est pas à ses actions pour nous. Ça fait trois ans qu’il nous accompagne. En 2014, un bâtiment s’est effondré sous l’effet de l’humidité et nous avons fait un battage médiatique et c’est cette ONG qui nous a écoutés. Donc, le lions a beaucoup fait pour cette école parce qu’il a participé à la construction d’une nouvelle salle de classe, à la construction d’un forage. Donc, nous sommes contents et nous remercions le lions club », s’est réjoui Mohamed Lamine Sylla.

Le sous-préfet de Kassa qui se lance le défi de rehausser le niveau des élèves de sa juridiction a envie d’avoir un taux élevé d’admission lors des examens scolaires nationaux salue l’initiative du lions Club en faveur de l’école primaire de Kassa.

« C’est un sentiment de joie et d’accompagnement qui m’animent quand on sait les résultats médiocres que ma sous-préfecture a connu lors des examens de fin d’année dernière. Seulement deux admis sur plus de 150 candidats à Kassa. Toute action qui puisse aller dans le sens de l’amélioration de cet état de fait, ne peut être que la bienvenue. Je me suis fixé le challenge que l’année scolaire prochaine, que j’ai 80% d’admis à tous les niveaux. Si aujourd’hui les lions Club vienne pour partager des fournitures scolaires et surtout pour faire la clôture de l’école, je leur suis infiniment gré », s’est félicité Cheik Tidiane Traoré.

En plus de ce don, le lions Club a déjà renouvelé l’école primaire de Kassa pour permettre au élèves et aux enseignants d’avoir le minimum de commodité, de façon à ce que les cours se déroulent dans les conditions les meilleurs.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39